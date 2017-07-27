28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруса за границей взяли в заложники из-за нежелания жениться на местной девушке. Такая информация размещена на официальной странице Министерства иностранных дел Беларуси в Facebook, сообщает БЕЛТА.

Белорусская дипмиссия 23 июля в одной из жарких стран получила информацию о том, что гражданин Беларуси взят в заложники вооруженными родственниками местной девушки, жениться на которой он отказался.

"С помощью СМС белорус смог скрытно сообщить дипмиссии точный адрес, план помещения, количество вооруженных человек и их расположение в здании. В результате спецоперации местной полиции гражданин нашей страны был освобожден и вернулся на родину", - рассказали в министерстве.

МИД советует белорусским гражданам внимательнее относиться к рекомендациям о выезде за рубеж и быть осторожней с обещаниями жениться.-0-