Посмотрели за забор: кипит ли работа на знаковых стройках Минска

Микрорайон Лебяжий славится одними из самых высоких цен на недвижимость в городе. Он хоть и расположен на северо-западной окраине столицы, но относится к Центральному району. В границах улиц Мястровской, Камайской, Ржавецкой и проспекта Победителей построены и продолжают расти престижные жилые комплексы: "Славянский", "Софи", "Променад", "Браславский", "D3".

Из-за близости к заказнику "Лебяжий" и водохранилищу Дрозды эта столичная стройка вызывала большое количество вопросов и разногласий. Экологи всерьез опасались за сохранение уникальных экосистем, но застройщикам удалось найти компромисс.

Минска" data-url="https://sputnik.by/video/20170728/1030014426/posmotreli-za-zabor-kipit-li-rabota-na-glavnyh-strojkah-minska.html" playsinline="true" poster="https://sputnik.by/images/103001/39/1030013954.jpg" preload="none" class="video-js vjs-fluid" width="100%" height="100%"> To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik/ Филимонов Валентин, Шурмелев Александр Стройка, Лебяжий

Еще одна из самых скандальных столичных строек — многофункциональный комплекс "Маяк Минска". Его начали возводить возле Национальной библиотеки ещё в 2009 году. Изначально планировалось, что застройка квартала займет около пяти лет. На тот момент, объем инвестиций в проект оценивался более чем в $2,5 млрд.

Сейчас одни называют новый район очередным "спальным гетто", другие убеждены, что все впереди, и комплекс превратится в райский уголок с гондолами на каналах, как о нем рассказывают рекламщики.

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Одно из преимуществ "Маяка" — близость метро. В ближайшее время подземка дотянется еще до нескольких районов. К 2019 году обещают сдать несколько новых станций в центре города. Одной из первых планируется открыть "Площадь Франтишка Богушевича". Кроме одноименной площади с нее можно будет попасть на пр.Дзержинского, ул.К.Цеткин и Немигу.

Первую сваю здесь вбили 31 августа 2016. Сейчас готовность объекта оценивается в 15%.

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Участок планируется оснастить беспилотными поездами, которые смогут курсировать без машиниста и автоматическими дверьми на станциях для предотвращения падений на рельсы.

Одной из самых глубоких станций станет "Юбилейная площадь" — она будет распологаться на глубине 20 метров. Выходы обустроят на пересечении Кальварийской и Сухой улиц. "Юбилейная" будет также иметь переход на станцию "Фрунзенская" — их соединит траволатор.

Строительство станции началось в конце 2014 года. Сейчас готовность её готовность порядка 20%.

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Третья линия метро с 14 станциями свяжет микрорайон Зелёный Луг через центр города с микрорайоном Курасовщина. А в будущем по плану развития Минский метрополитен будет состоять из четырех линий общей протяженностью 84,4 км и насчитывать 63 станции.