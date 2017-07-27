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Посмотрели за забор: кипит ли работа на знаковых стройках Минска
28.07.2017 13:04 — Разное | Sputnik Беларусь
Микрорайон Лебяжий славится одними из самых высоких цен на недвижимость в городе. Он хоть и расположен на северо-западной окраине столицы, но относится к Центральному району. В границах улиц Мястровской, Камайской, Ржавецкой и проспекта Победителей построены и продолжают расти престижные жилые комплексы: "Славянский", "Софи", "Променад", "Браславский", "D3".
Из-за близости к заказнику "Лебяжий" и водохранилищу Дрозды эта столичная стройка вызывала большое количество вопросов и разногласий. Экологи всерьез опасались за сохранение уникальных экосистем, но застройщикам удалось найти компромисс.
Еще одна из самых скандальных столичных строек — многофункциональный комплекс "Маяк Минска". Его начали возводить возле Национальной библиотеки ещё в 2009 году. Изначально планировалось, что застройка квартала займет около пяти лет. На тот момент, объем инвестиций в проект оценивался более чем в $2,5 млрд.
Сейчас одни называют новый район очередным "спальным гетто", другие убеждены, что все впереди, и комплекс превратится в райский уголок с гондолами на каналах, как о нем рассказывают рекламщики.
Одно из преимуществ "Маяка" — близость метро. В ближайшее время подземка дотянется еще до нескольких районов. К 2019 году обещают сдать несколько новых станций в центре города. Одной из первых планируется открыть "Площадь Франтишка Богушевича". Кроме одноименной площади с нее можно будет попасть на пр.Дзержинского, ул.К.Цеткин и Немигу.
Первую сваю здесь вбили 31 августа 2016. Сейчас готовность объекта оценивается в 15%.
Участок планируется оснастить беспилотными поездами, которые смогут курсировать без машиниста и автоматическими дверьми на станциях для предотвращения падений на рельсы.
Одной из самых глубоких станций станет "Юбилейная площадь" — она будет распологаться на глубине 20 метров. Выходы обустроят на пересечении Кальварийской и Сухой улиц. "Юбилейная" будет также иметь переход на станцию "Фрунзенская" — их соединит траволатор.
Строительство станции началось в конце 2014 года. Сейчас готовность её готовность порядка 20%.
Третья линия метро с 14 станциями свяжет микрорайон Зелёный Луг через центр города с микрорайоном Курасовщина. А в будущем по плану развития Минский метрополитен будет состоять из четырех линий общей протяженностью 84,4 км и насчитывать 63 станции.
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