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В ГАИ рассказали, где в августе будут работать мобильные камеры фотофиксации

28.07.2017 13:09 — Разное | Tut.by  
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ГАИ Минска обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в августе 2017 года.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Весь август камера фотофиксации скорости будет работать круглосуточно на 22 км + 300 метров внутреннего кольца и на 21 км +950 метров внешнего кольца МКАД. С 7.00 до 20.00 возле дома 75 на Партизанском проспекте, разрешенная скорость движения здесь 60 км/ч, а по четным числам — около развязки с МКАД, возле дома 156 по проспекту Независимости: на этом участке разрешено ездить не более 80 км/ч.

С 21.00 до 3.00 датчики контроля скорости будут установлены на других оживленных магистралях города.

Дата

Контролируемое направление

Скоростные ограничения

км/ч

  

01.08

проспект Партизанский, 75

проспект Независимости, 156

проспект Пушкина, 70а

60

80

60

  

02.08

проспект Независимости, 99

проспект Партизанский, 147

улица Притыцкого, 106

60

60

60

  

03.08

проспект Победителей в районе проезда Веснинка

улица Притыцкого, 60, к.5

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

80

 

60

80

  

04.08

улица Кальварийская, 58 к.1

проспект Независимости, 45

улица Ташкентская, мост через реку Свислочь

60

60

60

  

05.08

проспект Партизанский, 75

проспект Независимости, 156

проспект Пушкина, 70а

60

80

60

  

06.08

проспект Независимости, 99

проспект Партизанский, 147

улица Притыцкого, 106

60

60

60

  

07.08

проспект Победителей в районе проезда Веснинка

улица Притыцкого, 60, к.5

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

80

 

60

80

  

08.08

улица Кальварийская, 58, к.1

проспект Независимости, 45

улица Ташкентская, мост через реку Свислочь

60

60

60

  

09.08

проспект Партизанский, 75

проспект Независимости, 156

проспект Пушкина, 70а

60

80

60

  

10.08

проспект Независимости, 99

проспект Партизанский, 147

улица Притыцкого, 106

60

60

60

  

11.08

проспект Победителей в районе проезда Веснинка

улица Притыцкого, 60, к.5

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

80

 

60

80

  

12.08

улица Кальварийская, 58, к.1

проспект Независимости, 45

улица Ташкентская, мост через реку Свислочь

60

60

60

  

13.08

проспект Партизанский, 75

проспект Независимости, 156

проспект Пушкина, 70а

60

80

60

  

14.08

проспект Независимости, 99

проспект Партизанский, 147

улица Притыцкого, 106

60

60

60

  

15.08

проспект Победителей в районе проезда Веснинка

улица Притыцкого, 60, к.5

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

80

 

60

80

  

16.08

улица Кальварийская, 58, к.1

проспект Независимости, 45

улица Ташкентская, мост через реку Свислочь

60

60

60

  

17.08

проспект Партизанский, 75

проспект Независимости, 156

проспект Пушкина, 70а

60

80

60

  

18.08

проспект Независимости, 99

проспект Партизанский, 147

улица Притыцкого, 106

60

60

60

  

19.08

проспект Победителей в районе проезда Веснинка

улица Притыцкого, 60, к.5

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

80

 

60

80

  

20.08

улица Кальварийская, 58, к.1 проспект Независимости, 45

улица Ташкентская, мост через реку Свислочь

60

60

60

  

21.08

проспект Партизанский, 75

проспект Независимости, 156

проспект Пушкина, 70а

60

80

60

  

22.08

проспект Независимости, 99

проспект Партизанский, 147

улица Притыцкого, 106

60

60

60

  

23.08

проспект Победителей в районе проезда Веснинка

улица Притыцкого, 60, к.5

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

80

 

60

80

  

24.08

улица Кальварийская, 58, к.1

проспект Независимости, 45

улица Ташкентская, мост через реку Свислочь

60

60

60

  

25.08

проспект Партизанский, 75

проспект Независимости, 156

проспект Пушкина, 70а

60

80

60

  

26.08

проспект Независимости, 99

проспект Партизанский, 147

улица Притыцкого, 106

60

60

60

  

27.08

проспект Победителей в районе проезда Веснинка

улица Притыцкого, 60, к.5

Пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

80

 

60

80

  

28.08

 

улица Кальварийская, 58, к.1

проспект Независимости, 45

улица Ташкентская, мост через реку Свислочь

60

60

60

  

29.08

проспект Партизанский, 75

проспект Независимости, 156

проспект Пушкина, 70а

60

80

60

  

30.08

проспект Независимости, 99

проспект Партизанский, 147

улица Притыцкого, 106

60

60

60

  

31.08

проспект Победителей в районе проезда Веснинка

улица Притыцкого, 60, к.5

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

80

60

80

  
 
Теги: Минск
 
 
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ГАИ Минска обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в августе 2017 года.

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