В ГАИ рассказали, где в августе будут работать мобильные камеры фотофиксации

ГАИ Минска обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в августе 2017 года.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Весь август камера фотофиксации скорости будет работать круглосуточно на 22 км + 300 метров внутреннего кольца и на 21 км +950 метров внешнего кольца МКАД. С 7.00 до 20.00 возле дома 75 на Партизанском проспекте, разрешенная скорость движения здесь 60 км/ч, а по четным числам — около развязки с МКАД, возле дома 156 по проспекту Независимости: на этом участке разрешено ездить не более 80 км/ч.

С 21.00 до 3.00 датчики контроля скорости будут установлены на других оживленных магистралях города.

Дата Контролируемое направление Скоростные ограничения км/ч 01.08 проспект Партизанский, 75 проспект Независимости, 156 проспект Пушкина, 70а 60 80 60 02.08 проспект Независимости, 99 проспект Партизанский, 147 улица Притыцкого, 106 60 60 60 03.08 проспект Победителей в районе проезда Веснинка улица Притыцкого, 60, к.5 пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской 80 60 80 04.08 улица Кальварийская, 58 к.1 проспект Независимости, 45 улица Ташкентская, мост через реку Свислочь 60 60 60 05.08 проспект Партизанский, 75 проспект Независимости, 156 проспект Пушкина, 70а 60 80 60 06.08 проспект Независимости, 99 проспект Партизанский, 147 улица Притыцкого, 106 60 60 60 07.08 проспект Победителей в районе проезда Веснинка улица Притыцкого, 60, к.5 пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской 80 60 80 08.08 улица Кальварийская, 58, к.1 проспект Независимости, 45 улица Ташкентская, мост через реку Свислочь 60 60 60 09.08 проспект Партизанский, 75 проспект Независимости, 156 проспект Пушкина, 70а 60 80 60 10.08 проспект Независимости, 99 проспект Партизанский, 147 улица Притыцкого, 106 60 60 60 11.08 проспект Победителей в районе проезда Веснинка улица Притыцкого, 60, к.5 пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской 80 60 80 12.08 улица Кальварийская, 58, к.1 проспект Независимости, 45 улица Ташкентская, мост через реку Свислочь 60 60 60 13.08 проспект Партизанский, 75 проспект Независимости, 156 проспект Пушкина, 70а 60 80 60 14.08 проспект Независимости, 99 проспект Партизанский, 147 улица Притыцкого, 106 60 60 60 15.08 проспект Победителей в районе проезда Веснинка улица Притыцкого, 60, к.5 пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской 80 60 80 16.08 улица Кальварийская, 58, к.1 проспект Независимости, 45 улица Ташкентская, мост через реку Свислочь 60 60 60 17.08 проспект Партизанский, 75 проспект Независимости, 156 проспект Пушкина, 70а 60 80 60 18.08 проспект Независимости, 99 проспект Партизанский, 147 улица Притыцкого, 106 60 60 60 19.08 проспект Победителей в районе проезда Веснинка улица Притыцкого, 60, к.5 пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской 80 60 80 20.08 улица Кальварийская, 58, к.1 проспект Независимости, 45 улица Ташкентская, мост через реку Свислочь 60 60 60 21.08 проспект Партизанский, 75 проспект Независимости, 156 проспект Пушкина, 70а 60 80 60 22.08 проспект Независимости, 99 проспект Партизанский, 147 улица Притыцкого, 106 60 60 60 23.08 проспект Победителей в районе проезда Веснинка улица Притыцкого, 60, к.5 пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской 80 60 80 24.08 улица Кальварийская, 58, к.1 проспект Независимости, 45 улица Ташкентская, мост через реку Свислочь 60 60 60 25.08 проспект Партизанский, 75 проспект Независимости, 156 проспект Пушкина, 70а 60 80 60 26.08 проспект Независимости, 99 проспект Партизанский, 147 улица Притыцкого, 106 60 60 60 27.08 проспект Победителей в районе проезда Веснинка улица Притыцкого, 60, к.5 Пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской 80 60 80 28.08 улица Кальварийская, 58, к.1 проспект Независимости, 45 улица Ташкентская, мост через реку Свислочь 60 60 60 29.08 проспект Партизанский, 75 проспект Независимости, 156 проспект Пушкина, 70а 60 80 60 30.08 проспект Независимости, 99 проспект Партизанский, 147 улица Притыцкого, 106 60 60 60 31.08 проспект Победителей в районе проезда Веснинка улица Притыцкого, 60, к.5 пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской 80 60 80