В ГАИ рассказали, где в августе будут работать мобильные камеры фотофиксации

|
Дата
|
Контролируемое направление
|
Скоростные ограничения
км/ч
|
|
01.08
|
проспект Партизанский, 75
проспект Независимости, 156
проспект Пушкина, 70а
|
60
80
60
|
|
02.08
|
проспект Независимости, 99
проспект Партизанский, 147
улица Притыцкого, 106
|
60
60
60
|
|
03.08
|
проспект Победителей в районе проезда Веснинка
улица Притыцкого, 60, к.5
пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской
|
80
60
80
|
|
04.08
|
улица Кальварийская, 58 к.1
проспект Независимости, 45
улица Ташкентская, мост через реку Свислочь
|
60
60
60
|
|
05.08
|
проспект Партизанский, 75
проспект Независимости, 156
проспект Пушкина, 70а
|
60
80
60
|
|
06.08
|
проспект Независимости, 99
проспект Партизанский, 147
улица Притыцкого, 106
|
60
60
60
|
|
07.08
|
проспект Победителей в районе проезда Веснинка
улица Притыцкого, 60, к.5
пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской
|
80
60
80
|
|
08.08
|
улица Кальварийская, 58, к.1
проспект Независимости, 45
улица Ташкентская, мост через реку Свислочь
|
60
60
60
|
|
09.08
|
проспект Партизанский, 75
проспект Независимости, 156
проспект Пушкина, 70а
|
60
80
60
|
|
10.08
|
проспект Независимости, 99
проспект Партизанский, 147
улица Притыцкого, 106
|
60
60
60
|
|
11.08
|
проспект Победителей в районе проезда Веснинка
улица Притыцкого, 60, к.5
пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской
|
80
60
80
|
|
12.08
|
улица Кальварийская, 58, к.1
проспект Независимости, 45
улица Ташкентская, мост через реку Свислочь
|
60
60
60
|
|
13.08
|
проспект Партизанский, 75
проспект Независимости, 156
проспект Пушкина, 70а
|
60
80
60
|
|
14.08
|
проспект Независимости, 99
проспект Партизанский, 147
улица Притыцкого, 106
|
60
60
60
|
|
15.08
|
проспект Победителей в районе проезда Веснинка
улица Притыцкого, 60, к.5
пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской
|
80
60
80
|
|
16.08
|
улица Кальварийская, 58, к.1
проспект Независимости, 45
улица Ташкентская, мост через реку Свислочь
|
60
60
60
|
|
17.08
|
проспект Партизанский, 75
проспект Независимости, 156
проспект Пушкина, 70а
|
60
80
60
|
|
18.08
|
проспект Независимости, 99
проспект Партизанский, 147
улица Притыцкого, 106
|
60
60
60
|
|
19.08
|
проспект Победителей в районе проезда Веснинка
улица Притыцкого, 60, к.5
пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской
|
80
60
80
|
|
20.08
|
улица Кальварийская, 58, к.1 проспект Независимости, 45
улица Ташкентская, мост через реку Свислочь
|
60
60
60
|
|
21.08
|
проспект Партизанский, 75
проспект Независимости, 156
проспект Пушкина, 70а
|
60
80
60
|
|
22.08
|
проспект Независимости, 99
проспект Партизанский, 147
улица Притыцкого, 106
|
60
60
60
|
|
23.08
|
проспект Победителей в районе проезда Веснинка
улица Притыцкого, 60, к.5
пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской
|
80
60
80
|
|
24.08
|
улица Кальварийская, 58, к.1
проспект Независимости, 45
улица Ташкентская, мост через реку Свислочь
|
60
60
60
|
|
25.08
|
проспект Партизанский, 75
проспект Независимости, 156
проспект Пушкина, 70а
|
60
80
60
|
|
26.08
|
проспект Независимости, 99
проспект Партизанский, 147
улица Притыцкого, 106
|
60
60
60
|
|
27.08
|
проспект Победителей в районе проезда Веснинка
улица Притыцкого, 60, к.5
Пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской
|
80
60
80
|
|
28.08
|
улица Кальварийская, 58, к.1
проспект Независимости, 45
улица Ташкентская, мост через реку Свислочь
|
60
60
60
|
|
29.08
|
проспект Партизанский, 75
проспект Независимости, 156
проспект Пушкина, 70а
|
60
80
60
|
|
30.08
|
проспект Независимости, 99
проспект Партизанский, 147
улица Притыцкого, 106
|
60
60
60
|
|
31.08
|
проспект Победителей в районе проезда Веснинка
улица Притыцкого, 60, к.5
пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской
|
80
60
80
|
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