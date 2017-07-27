Американцы разработали 360-сильный электрический внедорожник

Американский стартап Bollinger Motors представил свою первую модель под названием B1 с 360-сильным электрическим мотором. Разработчики описывают новинку как «первый в мире полностью электрический полноприводный внедорожник».





Габаритная длина Bollinger B1 составила 3810 мм, ширина — 1940 мм, а высота — 1854 миллиметра. Автомобиль имеет идеальную развесовку по осям — 50:50. Масса внедорожника равна 1770 килограммов.

Bollinger B1 укомплектован электрическим двигателем, развивающим 360 лошадиных сил и 640 Нм крутящего момента. Автомобиль способен разгоняться с места до 96 км/ч за 4,5 секунды, а его максимальная скорость превышает 200 км в час.





Внедорожник будет предлагаться с комплектами батарей емкостью 60 и 100 кВт-ч, которые обеспечат запас хода в 190 и 320 км соответственно. В первом случае время зарядки составит 7 часов, в во втором — 12 часов (45 и 75 минут с системой быстрой подзарядки соответственно).

В компании заявляют, что производство Bollinger B1 будет налажено в течение 19 месяцев. Цены на электрический внедорожник пока не называются.