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Американцы разработали 360-сильный электрический внедорожник
Американский стартап Bollinger Motors представил свою первую модель под названием B1 с 360-сильным электрическим мотором. Разработчики описывают новинку как «первый в мире полностью электрический полноприводный внедорожник».
Bollinger B1 укомплектован электрическим двигателем, развивающим 360 лошадиных сил и 640 Нм крутящего момента. Автомобиль способен разгоняться с места до 96 км/ч за 4,5 секунды, а его максимальная скорость превышает 200 км в час.
Внедорожник будет предлагаться с комплектами батарей емкостью 60 и 100 кВт-ч, которые обеспечат запас хода в 190 и 320 км соответственно. В первом случае время зарядки составит 7 часов, в во втором — 12 часов (45 и 75 минут с системой быстрой подзарядки соответственно).
В компании заявляют, что производство Bollinger B1 будет налажено в течение 19 месяцев. Цены на электрический внедорожник пока не называются.
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Полноприводный Bollinger оснащается электромотором мощностью 360 "лошадей" и может проехать на одной зарядке до 320 километров.
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