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Прошла жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Беларуси по футболу

28.07.2017 13:07 — Разное | Tut.by  
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На состоявшейся сегодня в Доме футбола жеребьевке четвертьфинальной стадии Кубка Беларуси-2017/18 сформированы пары соперников следующего этапа турнира, сообщает официальный сайт АБФФ.

«Шахтер» Солигорск — «Днепр» Могилев.

«Динамо-Брест» — «Слуцк».

«Ислочь» Минский район — победитель пары БАТЭ Борисов / «Торпедо-БелАЗ» Жодино.

«Крумкачы» Минск — «Неман» Гродно.

Победители четвертьфинальной стадии определятся по результатам двух матчей (дома и в гостях). В случае ничейного счета по сумме двух игр будет действовать правило выездного гола. Четвертьфинальные матчи пройдут в марте 2018 года. Точные даты будут определны после согласования цифрового календаря на сезон 2018 года.

Обладателями Кубка Беларуси становились минское «Динамо» (1992, 1994, 2003), гродненский «Неман» (1993), минское «Динамо-93» (1995), мозырские МПКЦ (1996) и «Славия» (2000), бобруйская «Белшина» (1997, 1999, 2001), витебский «Локомотив-96» (1998), «Гомель» (2002, 2011), солигорский «Шахтер» (2004, 2014), минский МТЗ-РИПО (2005, 2008), борисовский БАТЭ (2006, 2010, 2015), брестское «Динамо» (2007, 2017), новополоцкий «Нафтан» (2009, 2012), «Минск» (2013), жодинское «Торпедо-БелАЗ» (2016).

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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На состоявшейся сегодня в Доме футбола жеребьевке четвертьфинальной стадии Кубка Беларуси-2017/18 сформированы пары соперников следующего этапа турнира.

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