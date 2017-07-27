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Интерес не пропал. В Беларуси заметно выросло число ремесленников

28.07.2017 13:05 — Разное | Tut.by  
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Налог на ремесленную деятельность в первом полугодии заплатило почти 8,7 тысячи белорусов, сообщили в Минэкономики. Это на 2 тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

«Так, по итогам шести месяцев текущего года наибольшее количество физлиц, уплативших сбор за осуществление ремесленной деятельности, насчитывается в Минске и Брестской области: 1747 и 1634 человека соответственно, наименьшее — в Гомельской области. За первое полугодие этого года ремесленный сбор в данном регионе уплатило 983 человека», — сообщили в ведомстве.

В Минэкономики отмечают, что «в Беларуси созданы благоприятные условия для осуществления ремесленной деятельности, благодаря чему развитие самозанятости населения наблюдается в каждой из областей и столице республики».

Напомним, Минэкономики подготовило проект указа о расширении перечня видов ремесленной деятельности. Документ, по мнению чиновников, упрощает условия осуществления 11 из уже имеющихся видов ремесленной деятельности, а также предоставляет право на изготовление 15 новых видов товаров. В прошлом году ремесленники обращались в Министерство экономики с коллективной просьбой расширить перечень разрешенных для них видов деятельности, однако получили отказ.

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Теги: Минск
 
 
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Налог за ремесленную деятельность в первом полугодии заплатило почти 8,7 тысячи белорусов, сообщили в Минэкономики. Это на 2 тысячи человек больше, чем за...

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