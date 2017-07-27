Город дал разрешение достраивать дом Тамбаза на Богдановича: нашел новую площадку под паркинг

Городские власти подобрали новую площадку под строительство паркинга для «Тамбаза» и сняли запрет на действие разрешения на строительство дома. Об этом REALTY.TUT.BY рассказал председатель Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович.

— Городские власти крайне внимательно наблюдали за ситуацией вокруг строительства дома «Тамбаза» и на определенной стадии нам действительно пришлось вмешаться. В настоящее время вопрос по этому дому решен — действие заключения Комитета архитектуры возобновлено, застройщик может продолжать строительные работы в доме, — рассказал Павел Лучинович.



Фото: Евгений Ерчак

На днях мы писали о проблеме дома, превращающегося в долгострой: четвертый дом в комплексе в квартале Богдановича — Тургенева — Тиражной «Тамбаз» начал строить в 2014 году . Проект несколько раз переделывали: добавили гипермаркет, амбулаторию, из-за высокого уровня грунтовых вод сократили количество машино-мест в подземном паркинге. Достроить недостающие машино-места застройщик должен был на отдельно стоящем паркинге на улице Олешева. Но через какое-то время город передумал строить паркинги там и начал подбирать новую площадку. Пока городские чиновники определялись с новым местом — а это заняло девять месяцев — строить дом было запрещено. От задержки страдали прежде всего дольщики, дожидающиеся ключей.

— Застройщик на определенном этапе предлагал строить паркинг примерно в 1,5 километрах от самого дома (по улице Олешева — TUT.BY). Но мы понимаем, что люди там оставлять автомобили не будут, все хотят парковаться ближе к дому. Поэтому сегодня городские власти приняли решение и подобрали площадку в непосредственной близости к дому — через дорогу от него, на улице Богдановича. Сейчас оформляются документы на землю под паркинг. Работы по дому застройщик может уже возобновлять — никаких препятствий нет, — сказал Лучинович и подчеркнул, что в Мингорисполкоме сейчас крайне внимательно относятся к вопросу парковок. — Если частный застройщик строит жилой дом, то просто необходимо, чтобы был построен или паркинг, или плоскостная стоянка — вопрос парковок должен быть решен

В Комитете считают, что строительство паркингов — прямая задача застройщика, который возводит многоэтажку в столице. Но многие застройщики стараются избежать стройки: машиноместо в паркинге обходится в 10−15 тысяч долларов и покупать его новоселы не спешат.

— Ситуация с «Тамбазом» показывает, что часто застройщики гонятся за большим количеством квадратных метров, следовательно за своей прибылью, реализуют большое количество жилых метров, а проблема с парковками их мало интересует. Это приводит к таким нехорошим ситуациям. То есть деньги за жилье получили, а паркинга нет. Поэтому городские власти сегодня крайне внимательно и пристально относятся к таким вопросам и поступаем мы достаточно жестко. В целом ситуация по строительству паркингов сейчас пересматривается: запущена программа, определены места под строительство больших паркингов с СТО, мойками, магазинами — их строить выгоднее, чем просто машиноместа, и небольших паркингов, которые крайне востребованы в сложившихся районах. Потому что, когда эти районы строились — 20−30 лет назад, машин было гораздо меньше и сейчас районы не справляются с этой транспортной нагрузкой и люди сами готовы участвовать в строительстве этих паркингов. Мы определяемся с площадками в районах и по заявительному принципу инвесторы могут получать их под строительство наземных, подземных, полуподземных парковок, — пояснил Павел Лучинович. — Стоимость паркинга очень высокая, но застройщик должен идти на какие-то уступки: продавать машиноместа по себестоимости, сдавать их в аренду. Надо быть гибким и внимательным к желаниям жильцов — этого сейчас требует рынок. В городе есть такие примеры, когда частные застройщики, понимая, что они заработали деньги на строительстве жилья, отдают машиноместа жильцам на своих паркингах даже ниже себестоимости. Такие места раскупаются буквально за 1,5−2 месяца и паркинг не пустует годами. Мы всячески стараемся способствовать и помогать таким застройщикам.