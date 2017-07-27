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Видеофакт: 30 белорусских БелАЗов устроили флешмоб в Кузбассе

28.07.2017 13:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Горняки Кузбасса ярко поздравили разрез "Краснобродский" с 70-летием. Они устроили автомобильный флешмоб с участием 30 белорусских самосвалов БелАЗ. Грузовики выстроились в надпись "70 лет", а все происходящее засняли с квадрокоптера. В ролике можно увидеть и то, как самосвалы развозят уголь, а также их огромные размеры по сравнению с людьми.

Видеофакт: 30 белорусских БелАЗов устроили флешмоб в Кузбассе
© Sputnik Андрей Александров
БелАЗ продал кузбасским угольщикам сразу 59 карьерных самосвалов

Карьерные самосвалы БелАЗ, которые показаны в ролике, весят 240 тонн и имеют длину почти 15 метров, а объем двигателя 77,6 литров. Рекордсменом же среди грузовиков является БелАЗ-75710. Это самый большой самосвал в мире: длина машины — 20 метров, масса — 360 тонн. Такой БелАЗ может перевезти до 450 тонн груза.

Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс) — одно из крупнейших угольных месторождений мира, находится в Кемеровской области на юго-западе Сибири. Разрез "Краснобродский" — первый из открытых на Кузбассе. В среднем здесь добывают 9 миллионов тонн угля в год.

 
 
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К 70-летию угольного разреза "Краснобродский" в Кузнецком угольном бассейне (Кузбасс) провели автомобильный флешмоб с участием 30 белорусских самосвалов БелАЗ....

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