Видеофакт: 30 белорусских БелАЗов устроили флешмоб в Кузбассе

Горняки Кузбасса ярко поздравили разрез "Краснобродский" с 70-летием. Они устроили автомобильный флешмоб с участием 30 белорусских самосвалов БелАЗ. Грузовики выстроились в надпись "70 лет", а все происходящее засняли с квадрокоптера. В ролике можно увидеть и то, как самосвалы развозят уголь, а также их огромные размеры по сравнению с людьми.



© Sputnik Андрей Александров БелАЗ продал кузбасским угольщикам сразу 59 карьерных самосвалов

Карьерные самосвалы БелАЗ, которые показаны в ролике, весят 240 тонн и имеют длину почти 15 метров, а объем двигателя 77,6 литров. Рекордсменом же среди грузовиков является БелАЗ-75710. Это самый большой самосвал в мире: длина машины — 20 метров, масса — 360 тонн. Такой БелАЗ может перевезти до 450 тонн груза.

Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс) — одно из крупнейших угольных месторождений мира, находится в Кемеровской области на юго-западе Сибири. Разрез "Краснобродский" — первый из открытых на Кузбассе. В среднем здесь добывают 9 миллионов тонн угля в год.