В выходные ГАИ отработает трассу Минск-Калачи-Мядель

В выходные ГАИ Минской области проводит массированную отработку трассы Р58.

С 28 по 30 июля инспекторы ГАИ Минской области отработают трассу Р58 Минск-Калачи-Мядель, используя при этом гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением участниками дорожного движения требований ПДД.

Особое внимание будет уделено контролю скорости, правил обгона, перевозки детей-пассажиров, пресечению нарушений ПДД пешеходами и изъятию их с проезжей части в темное время суток, выявлению нетрезвых водителей, лиц, не имеющих или лишенных права управления транспортными средствами.