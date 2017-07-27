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В выходные ГАИ отработает трассу Минск-Калачи-Мядель

28.07.2017 13:28 — Разное | Tut.by  
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В выходные ГАИ Минской области проводит массированную отработку трассы Р58.

С 28 по 30 июля инспекторы ГАИ Минской области отработают трассу Р58 Минск-Калачи-Мядель, используя при этом гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением участниками дорожного движения требований ПДД.

Особое внимание будет уделено контролю скорости, правил обгона, перевозки детей-пассажиров, пресечению нарушений ПДД пешеходами и изъятию их с проезжей части в темное время суток, выявлению нетрезвых водителей, лиц, не имеющих или лишенных права управления транспортными средствами.

 
Теги: Минск
 
 
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С 28 по 30 июля ГАИ Минской области отработают трассу Р58 Минск-Калачи-Мядель, используя при этом гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением участниками...

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