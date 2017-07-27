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БАТЭ расстался с одним из легионеров

28.07.2017 13:22 — Разное | Tut.by  
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Трудовой договор между ФК БАТЭ и центральным защитником Каспаром Дуброй прекращен по соглашению сторон, сообщает официальный сайт борисовского клуба.


Каспар Дубра. Фото: fcbate.by

Латвийский легионер влился в ряды борисовчан в феврале 2015 года и провел за команду 42 матча, в которых забил 5 мячей и сделал одну голевую передачу (чемпионат Беларуси — 25 матчей /5+1, Кубок Беларуси — 7/0+0, Суперкубок — 1/0+0, Лига чемпионов — 9/0+0).

В составе «желто-синих» Дубра становился чемпионом (2015, 2016), обладателем Суперкубка Беларуси (2015, 2016), а также поднимал над головой Кубок Беларуси (2015).

Таким образом, в составе БАТЭ остается 7 легионеров: защитники Юрица Булят (Хорватия), Артур Пикк (Эстония), Неманья Милунович (Сербия), полузащитники Мирко Иванич (Сербия), Валериане Гвилия (Грузия), нападающие Анес Рушевич (Сербия), Яссе Туоминен (Финляндия).

 
 
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Трудовой договор между ФК БАТЭ и центральным защитником Каспаром Дуброй прекращен по соглашению сторон.

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