«После наших флэтов наконец-то было решено бахнуть большой сольный концерт» — такими словами Макс Корж объявил о своем сольнике в Минске . Презентация новой концертной программы «Малый повзрослел ч.2» взорвет Минск 16 декабря. Билеты появятся в продаже 31 июля.





Макс Корж для Беларуси — давно не просто музыкант. Простой паренек из провинциального городка воплотил голливудскую мечту миллионов и заставил нас гордиться популярной музыкой made in Belarus. Максим Корж — первый отечественный артист, покоривший «Минск-Арену»: он шутя собрал 13 тысяч человек на самой крупной концертной площадке нашей страны, и теперь, «повзрослевший», он готов снова собрать всех своих друзей в «Минск-Арене» 16 декабря.

Вторая часть нашумевшего альбома обещает быть более душевной. Релиз выйдет в сентябре.

Услышать новые песни в живом исполнении из альбома «Малый повзрослел ч.2», а также подпеть старым хитам и от души послэмить с друзьями можно будет в «Минск-Арене» 16 декабря, билеты поступят в продажу 31 июля.

Когда: 16 декабря, в 19.00. Где: «Минск-Арена». Сколько: 15−39 рублей (секторы), 40 рублей — танцпол.