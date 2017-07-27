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Малый повзрослел: Макс Корж снова прокачает "Минск-Арену"
«После наших флэтов наконец-то было решено бахнуть большой сольный концерт» — такими словами Макс Корж объявил о своем
Макс Корж для Беларуси — давно не просто музыкант. Простой паренек из провинциального городка воплотил голливудскую мечту миллионов и заставил нас гордиться популярной музыкой made in Belarus. Максим Корж — первый отечественный артист, покоривший «Минск-Арену»: он шутя собрал 13 тысяч человек на самой крупной концертной площадке нашей страны, и теперь, «повзрослевший», он готов снова собрать всех своих друзей в «Минск-Арене» 16 декабря.
Вторая часть нашумевшего альбома обещает быть более душевной. Релиз выйдет в сентябре.
Услышать новые песни в живом исполнении из альбома «Малый повзрослел ч.2», а также подпеть старым хитам и от души послэмить с друзьями можно будет в «Минск-Арене» 16 декабря, билеты поступят в продажу 31 июля.
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Наконец-то Макс Корж объявил о сольнике в Минске.
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