Митрополит Павел провел божественную литургию в честь князя Владимира

МИНСК, 28 июл – Sputnik. День памяти равноапостольного великого князя Владимира православный мир отметил 28 июля, в честь праздника митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел провел божественную литургию.

Крещение Руси произошло в 988 году. Это историческое событие связано с именем князя Владимира, которого историки называют Владимиром Великим, а церковь – святым равноапостольным.

В пятницу митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел провел божественную литургию в Минске.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Икона в приходе храма святого равноапостольного князя Владимира

Святой равноапостольный великий князь Владимир Красное Солнышко (960–1015) был сыном Киевского князя Святослава и внуком святой равноапостольной Великой княгини Ольги. Перед своей смертью князь Святослав разделил свои владения между тремя сыновьями: старший сын Ярополк получил Киев, средний Олег — землю Древлянскую, а младший Владимир – Новгород. Когда умер Святослав, между оставшимися братьями начались распри, в итоге Владимир стал единодержавным князем Киевской Руси.