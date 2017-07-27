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"Сбил человека и разбил часы". Безработный водитель в Москве отдал мошеннику 118 тысяч долларов

28.07.2017 13:53 — Разное | Tut.by  
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Неизвестный мошенник выманил у безработного московского водителя 7 миллионов российских рублей (почти 118 тысяч долларов) под видом компенсации за разбитое в аварии имущество, сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Пострадавший 64-летний житель столицы рассказал в полиции, что стоял на светофоре на улице Озерная в Москве, когда к нему обратился водитель соседней машины.

Неизвестный заявил, что мужчина якобы сбил человека и разбил ему дорогие часы. Обстоятельства данной аварии не уточняются.

Для возмещения ущерба мошенник предложил проехать в банк, где потерпевший снял со счета требуемые семь миллионов рублей и передал незнакомцу. Уже после того, как он расстался со своим спутником, мужчина понял, что его обманули.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Мужчина, выманивший деньги, объявлен в розыск.

 
 
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Неизвестный мошенник выманил у безработного московского водителя семь миллионов рублей под видом компенсации за разбитое в аварии имущество.

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