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Минчанин, который потерял 17 тысяч долларов после ссоры с женой, рассказал о судьбе денег
Минчанин, который
Напомним, в ночь с 10 на 11 июля после семейной ссоры Денис через обменник на вокзале отправился в гостиницу «Спутник», а утром свертка с деньгами уже не обнаружил. Почти 17 000 долларов — это сумма, которую семья копила на протяжении шести лет: в том числе, подаренное на свадьбу и к рождению ребенка.
— «Молчун», который взял эти деньги, до сих пор не объявился… Конечно, все от человека зависит, но если ты просто нашел такую сумму, должен принести ее в милицию, — переживает Денис.
Но у милиции для Дениса были хорошие новости: минчанину рассказали, что в результате следственных мероприятий предположительно установили того, кто завладел данной суммой. При детальном установлении причастности следственные органы дадут правовую оценку действиям «молчуна».
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Следственные органы дадут правовую оценку в отношении действий "молчуна".
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