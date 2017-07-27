Минчанин, который потерял 17 тысяч долларов после ссоры с женой, рассказал о судьбе денег

Минчанин, который лишился свертка с семейными сбережениями почти на 17 тысяч долларов, рассказал о судьбе денег. По его словам, благодаря записям с камер видеонаблюдения милиция предположительно установила того, кто присвоил деньги.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, в ночь с 10 на 11 июля после семейной ссоры Денис через обменник на вокзале отправился в гостиницу «Спутник», а утром свертка с деньгами уже не обнаружил. Почти 17 000 долларов — это сумма, которую семья копила на протяжении шести лет: в том числе, подаренное на свадьбу и к рождению ребенка.

— «Молчун», который взял эти деньги, до сих пор не объявился… Конечно, все от человека зависит, но если ты просто нашел такую сумму, должен принести ее в милицию, — переживает Денис.

Но у милиции для Дениса были хорошие новости: минчанину рассказали, что в результате следственных мероприятий предположительно установили того, кто завладел данной суммой. При детальном установлении причастности следственные органы дадут правовую оценку действиям «молчуна».