Почти 250 автомобилей стоят на границе с Польшей

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Внушительные очереди образовались в пунктах пропуска на границе между Беларусью и Польшей, свидетельствуют данные Госпогранкомитета днем в пятницу.

Сложная ситуация с легковыми автомобилями возникла в четверг на границе Беларуси и Литвы, а в пятницу значительные очереди появились на рубеже с Польшей.

Так, днем в пятницу 220 легковых автомобилей стоят в пункте пропуска "Брест", еще 18 — в "Брузгах". В сумме количество машин в очереди приближается к 250. Проблем же с движением грузовых фур в польском направлении нет.

Непростая ситуация и на границе с Литвой — в "Каменном логе" стоят 15 автомобилей, еще десять — в "Лоше". Грузовых же автомобилей в очередях на литовской границе стоят почти шесть сотен.

Официально причины затруднения движения на границе не поясняли. Накануне проблема была в сбое программного обеспечения у литовских пограничников, об аналогичной ситуации у поляков пока сообщений не было.