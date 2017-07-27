В ответ на сакции: Москва лишила США посольской дачи и потребовала сократить количество дипломатов

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Кремль потребовал, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы МИД РФ.

Столько же россиян, по утверждению МИД РФ, работают в США, пишет strana.ua .

"Предлагаем американской стороне до 1 сентября с.г. привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек. В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ", - заявили в министерстве.

Кроме того, с 1 августа Россия "приостанавливает использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору".

В российском МИД добавили, что оставляют за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США.

Напомним, сегодня верхняя палата конгресса США большинством голосов приняла закон, который вводит новые санкции против России.

Как пишут в европейских СМИ, новые санкции США против России могут вызвать конфликт ЕС и Вашингтона.