|
В ответ на сакции: Москва лишила США посольской дачи и потребовала сократить количество дипломатов
28.07.2017 13:49 — Разное | Ежедневник
фото: РИА Новости
Кремль потребовал, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы МИД РФ.
Столько же россиян, по утверждению МИД РФ, работают в США, пишет
"Предлагаем американской стороне до 1 сентября с.г. привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек. В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ", - заявили в министерстве.
Кроме того, с 1 августа Россия "приостанавливает использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору".
В российском МИД добавили, что оставляют за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США.
Напомним, сегодня верхняя палата конгресса США большинством голосов приняла закон, который вводит новые санкции против России.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кремль потребовал, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек. Об этом сообщается в заявлении...
|
Архив (Разное)
Комментарии