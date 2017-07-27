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Завершено расследование дела о взяточниках из Транспортной инспекции

28.07.2017 13:37 — Разное | Ежедневник  
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Завершено расследование дела о взяточниках из Транспортной инспекции

фото: torange.biz

Завершено расследование уголовного дела в отношении должностных лиц Транспортной инспекции Минтранса, общая сумма установленных взяток составила более 40 тыс. долларов.

По данным следствия, обвиняемые в период с 2012 по 2016 год неоднократно получали взятки от индивидуальных предпринимателей и представителей субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в области грузоперевозок, за непроведение весогабаритного контроля и проверки сопроводительных документов транспорта. Начальник отдела учреждения также обвиняется в совершении иных должностных преступлений.

«Общая сумма установленных следствием взяток составляет более 81 тыс. рублей», - сообщили правоохранители.

В СК отметили, что уголовное дело представляло определенную сложность в расследовании в связи с большим объемом требуемых процессуальных действий, необходимостью тщательного документирования противоправной деятельности обвиняемых.

Так, по делу установлено более 110 эпизодов преступной деятельности, допрошено более 100 свидетелей, проведено более 30 проверок показаний на месте, рассказали в Следственном комитете.

Генеральной прокуратурой данное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, продолжается расследование ряда уголовных дел коррупционной направленности в отношении иных сотрудников Транспортной инспекции, подытожили в СК.

 
 
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Завершено расследование уголовного дела в отношении должностных лиц Транспортной инспекции Минтранса, общая сумма установленных взяток составила более 40 тыс....

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