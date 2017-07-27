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В Узбекистане арестована опальная дочь президента Ислама Каримова
28.07.2017 14:19 — Разное | Sputnik Беларусь
По данным следствия, с 2001 по 2013 годы Гульнара Каримова контролировала организованную группировку, занимавшуюся экономическими преступлениями. Как сообщили в Генпрокуратуре Узбекистана, в 2015 году Каримова была осуждена на пять лет ограничения свободы, а принадлежащие ей активы по всему миру будут изыматься.
Сейчас Гульнара Каримова арестована, ей предъявлены новые обвинения по 6 статьям Уголовного кодекса, среди них завладение имуществом, сокрытие иностранной валюты, нарушение таможенного законодательства, правил торговли и оказания услуг, подделка документов и легализация доходов, полученных от преступной деятельности. Общая сумма ущерба оценивается в неполный миллиард долларов.
© Sputnik Валерий Левитин
Политолог Никита Мендкович рассказал
Учитывая, что речь идет о фигуре, крайне влиятельной при предыдущем президенте страны, официальное объявление о каких-либо решениях и их реализация могли откладываться по причинам политического характера, отметил политолог.
"Изъятие собственности за рубежом, учитывая напряженные отношения Узбекистана со многими странами и недоверие к нему части западной общественности, может осложнять воплощение в жизнь устремлений прокуратуры", — сказал он.
Однако, по словам эксперта, то, что судьба Гульнары Каримовой наконец предана огласке — очевидный шаг к открытости страны и законности.
Комментарий политолога Никиты Мендковича слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Генпрокуратура Узбекистана предала огласке судьбу Гульнары Каримовой ― дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова, которая ранее в один момент...
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