В Узбекистане арестована опальная дочь президента Ислама Каримова /

По данным следствия, с 2001 по 2013 годы Гульнара Каримова контролировала организованную группировку, занимавшуюся экономическими преступлениями. Как сообщили в Генпрокуратуре Узбекистана, в 2015 году Каримова была осуждена на пять лет ограничения свободы, а принадлежащие ей активы по всему миру будут изыматься.

Сейчас Гульнара Каримова арестована, ей предъявлены новые обвинения по 6 статьям Уголовного кодекса, среди них завладение имуществом, сокрытие иностранной валюты, нарушение таможенного законодательства, правил торговли и оказания услуг, подделка документов и легализация доходов, полученных от преступной деятельности. Общая сумма ущерба оценивается в неполный миллиард долларов.



© Sputnik Валерий Левитин Источник: информация о смерти Гульнары Каримовой – ложная

Политолог Никита Мендкович рассказал Sputnik Узбекистан о том, почему о судьбе опальной дочери Ислама Каримова стало известно только сейчас и о проблемах с изъятием активов.

Учитывая, что речь идет о фигуре, крайне влиятельной при предыдущем президенте страны, официальное объявление о каких-либо решениях и их реализация могли откладываться по причинам политического характера, отметил политолог.

"Изъятие собственности за рубежом, учитывая напряженные отношения Узбекистана со многими странами и недоверие к нему части западной общественности, может осложнять воплощение в жизнь устремлений прокуратуры", — сказал он.

Однако, по словам эксперта, то, что судьба Гульнары Каримовой наконец предана огласке — очевидный шаг к открытости страны и законности.

Комментарий политолога Никиты Мендковича слушайте на радио Sputnik Беларусь.