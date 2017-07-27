ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гендиректор "Киновидеопроката" Минска найден мертвым

28.07.2017 14:21 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Гендиректор "Киновидеопроката" Минска найден мертвым
Фото из архива

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома найден мертвым во дворе дома на пр. Дзержинского в Минске. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

УСК по Минску проводит проверку по факту смерти мужчины, тело которого сегодня утром было обнаружено во дворе дома на пр. Дзержинского с признаками падения с высоты. "Сейчас продолжается осмотр места происшествия совместно с сотрудниками ГУВД и управления ГКСЭ по Минску. Личность погибшего установлена, им является Юрий Чечукевич", - проинформировала Юлия Гончарова.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома найден мертвым во дворе дома на пр. Дзержинского в Минске. Об этом сообщила...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Узбекистане арестована опальная дочь президента Ислама Каримова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика