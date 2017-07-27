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28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома найден мертвым во дворе дома на пр. Дзержинского в Минске. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

УСК по Минску проводит проверку по факту смерти мужчины, тело которого сегодня утром было обнаружено во дворе дома на пр. Дзержинского с признаками падения с высоты. "Сейчас продолжается осмотр места происшествия совместно с сотрудниками ГУВД и управления ГКСЭ по Минску. Личность погибшего установлена, им является Юрий Чечукевич", - проинформировала Юлия Гончарова.-0-