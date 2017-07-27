ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Презентация нового шоу талантов НТВ "Ты супер! Танцы"

28.07.2017 14:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В сентябре на НТВ стартует новый масштабный проект — "Ты супер! Танцы". Уникальный танцевальный конкурс поможет детям, оставшимся без попечения родителей, сделать первые шаги в танцевальный мир. Лучшие хореографы России соберутся на НТВ, чтобы доказать — танцевать может каждый. В конкурсе примут участие юные танцоры, выступающие соло, в паре или даже коллективом.

Информационное агентство и радио Sputnik в статусе международного информационного партнера шоу талантов российского телеканала НТВ "Ты супер! Танцы" поддержит юных участников проекта из Республики Беларусь, которые были выбраны НТВ в ходе предварительных кастингов.

Участники шоу от Республики Беларусь в ближайшее время отправляются в Москву.

О проекте расскажут участники пресс-конференции:

  • продюсер Sputnik Беларусь Павел АНТОНОВ;
  • участница шоу "Ты супер!", учащаяся гимназии № 16 г. Минска Мария РАДИОНОВА.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится во вторник, 01 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник, 1 августа 2017 года, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится пресс-конференция на тему: "Презентация нового шоу талантов НТВ "Ты супер!...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Гендиректор "Киновидеопроката" Минска найден мертвым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика