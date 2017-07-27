В сентябре на НТВ стартует новый масштабный проект — "Ты супер! Танцы". Уникальный танцевальный конкурс поможет детям, оставшимся без попечения родителей, сделать первые шаги в танцевальный мир. Лучшие хореографы России соберутся на НТВ, чтобы доказать — танцевать может каждый. В конкурсе примут участие юные танцоры, выступающие соло, в паре или даже коллективом.

Информационное агентство и радио Sputnik в статусе международного информационного партнера шоу талантов российского телеканала НТВ "Ты супер! Танцы" поддержит юных участников проекта из Республики Беларусь, которые были выбраны НТВ в ходе предварительных кастингов.

Участники шоу от Республики Беларусь в ближайшее время отправляются в Москву.

О проекте расскажут участники пресс-конференции:

продюсер Sputnik Беларусь Павел АНТОНОВ;

участница шоу "Ты супер!", учащаяся гимназии № 16 г. Минска Мария РАДИОНОВА.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится во вторник, 01 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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