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Презентация нового шоу талантов НТВ "Ты супер! Танцы"
28.07.2017 14:38 — Разное | Sputnik Беларусь
В сентябре на НТВ стартует новый масштабный проект — "Ты супер! Танцы". Уникальный танцевальный конкурс поможет детям, оставшимся без попечения родителей, сделать первые шаги в танцевальный мир. Лучшие хореографы России соберутся на НТВ, чтобы доказать — танцевать может каждый. В конкурсе примут участие юные танцоры, выступающие соло, в паре или даже коллективом.
Информационное агентство и радио Sputnik в статусе международного информационного партнера шоу талантов российского телеканала НТВ "Ты супер! Танцы" поддержит юных участников проекта из Республики Беларусь, которые были выбраны НТВ в ходе предварительных кастингов.
Участники шоу от Республики Беларусь в ближайшее время отправляются в Москву.
О проекте расскажут участники пресс-конференции:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится во вторник, 01 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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Во вторник, 1 августа 2017 года, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится пресс-конференция на тему: "Презентация нового шоу талантов НТВ "Ты супер!...
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