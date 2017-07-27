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Премьер Пакистана ушел в отставку

28.07.2017 14:43 — Разное | Ежедневник  
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Премьер Пакистана ушел в отставку

фото: sputnik.by

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф должен был по приглашению белорусского лидера посетить Беларусь в августе.

Премьер Пакистана Наваз Шариф ушел в отставку после того, как члены Верховного суда единогласно проголосовали за отстранение его от власти по итогам антикоррупционного расследования в отношении главы правительства и его семьи, пишет Sputnik

Расследование началось после публикации в апреле 2016 года документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, из которых следовало, что два сына премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа и его дочь владели по меньшей мере тремя офшорными компаниями, зарегистрированными на британских Виргинских Островах.

В итоге был собран десятитомный доклад, который изучила специальная комиссия Верховного суда. Суд постановил начать уголовное дело против премьера.
Немедленно после вердикта Верховного суда Мохаммад Наваз Шариф подал в отставку с поста премьер-министра, несмотря на то, что у него есть серьезные претензии к выводу судей.

Отстраненный премьер проводит совещание с соратниками, по итогам которого может быть объявлено имя нового главы правительства.
Между тем, на август планировался визит Шарифа в Беларусь. Договоренность об этом была достигнута на встрече Шарифа с президентом Беларуси во время Шанхайского саммита.

 
 
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Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф должен был по приглашению белорусского лидера посетить Беларусь в августе.

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