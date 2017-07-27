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Бесплатный Wi-Fi теперь есть на всех вокзалах железной дороги

28.07.2017 14:20 — Разное | Ежедневник  
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Бесплатный Wi-Fi теперь есть на всех вокзалах железной дороги

фото: Informatio.ru

Зоны бесплатного Wi-Fi заработали на всех 19 железнодорожных вокзалах страны. В общей сложности специалисты МТС установили 103 точки доступа. Об этом сообщила Белорусская железная дорога на своем сайте.

Теперь бесплатный Wi-Fi доступен на вокзалах в Минске, Бресте, Барановичах, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Бобруйске, Борисове, Жлобине, Калинковичах, Кричеве, Лиде, Лунинце, Молодечно, Орше, Осиповичах, Полоцке и Пинске, пишет tut.by.

Воспользоваться сетью можно после подтверждения личности: пользователь вводит номер мобильного телефона в специальное поле, после этого получает SMS с паролем для входа в сеть. Авторизация действует 24 часа.

«Одна из отличительных особенностей — у нас любой иностранец сможет получить доступ к Wi-Fi, пройдя авторизацию. Для этого нет необходимости приобретать сим-карту белорусского оператора», — пояснил заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги Александр Казачок.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Зоны бесплатного Wi-Fi заработали на всех 19 железнодорожных вокзалах страны. В общей сложности специалисты МТС установили 103 точки доступа. Об этом сообщила...

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