ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фраза "70 лет" из БелАЗов. Необычный флешмоб прошел в Кузбассе

28.07.2017 14:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Уникальный флешмоб прошел в Кузбассе. Сразу три десятка самосвалов БелАЗов разместились на одной площадке в виде фразы «70 лет», поздравив таким образом горняков разреза «Краснобродский» в Кузбассе с юбилеем, сообщает БЕЛТА.


В акции были задействованы 220-тонные БелАЗы

«Подобной акции еще никогда не было в России», — говорится в видеоролике, который был размещен 25 июля на YouTube. На сегодня у видео почти 3 тыс. просмотров.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На праздновании юбилея разреза "Краснобродский" в Кузбассе 30 БелАЗов выстроили фразу "70 лет".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Презентация нового шоу талантов НТВ "Ты супер! Танцы"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика