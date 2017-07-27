Уникальный флешмоб прошел в Кузбассе. Сразу три десятка самосвалов БелАЗов разместились на одной площадке в виде фразы «70 лет», поздравив таким образом горняков разреза «Краснобродский» в Кузбассе с юбилеем, сообщает БЕЛТА .



В акции были задействованы 220-тонные БелАЗы

«Подобной акции еще никогда не было в России», — говорится в видеоролике, который был размещен 25 июля на YouTube. На сегодня у видео почти 3 тыс. просмотров.