|
Фраза "70 лет" из БелАЗов. Необычный флешмоб прошел в Кузбассе
Уникальный флешмоб прошел в Кузбассе. Сразу три десятка самосвалов БелАЗов разместились на одной площадке в виде фразы «70 лет», поздравив таким образом горняков разреза «Краснобродский» в Кузбассе с юбилеем, сообщает
«Подобной акции еще никогда не было в России», — говорится в видеоролике, который был размещен 25 июля на YouTube. На сегодня у видео почти 3 тыс. просмотров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На праздновании юбилея разреза "Краснобродский" в Кузбассе 30 БелАЗов выстроили фразу "70 лет".
|
Архив (Разное)
Комментарии