Видеомост с постсоветскими странами против сноса памятников в Польше

В середине июля президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников на польской территории. Через три месяца после вступления закона в силу около 230 памятников солдатам Красной Армии могут быть демонтированы. Руководство современной Польши пытается пустить под бульдозер память о людях, спасших Европу и мир от "коричневой чумы". Россия, Беларусь, Израиль, ОДКБ в лице глав МИД выразили решительный протест, призвав прекратить осквернение памятников и объединить усилия в борьбе с возрождением фашизма в любых проявлениях. Это уже не первый случай, когда в странах Восточной Европы и Балтии власти ведут борьбу с монументами советским солдатам, когда в угоду политической конъюнктуре фальсифицируются исторические факты и принижается роль СССР в победе над фашизмом. Как на инициативу польских властей реагируют в странах постсоветского пространства? Почему на защиту исторической правды сегодня нужно мобилизовать гражданское общество?
Участники в Москве:
заместитель директора Института стран СНГ Игорь ШИШКИН;
начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий НИКИФОРОВ;
эксперт НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ.
В Минске:
заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания РБ Дмитрий ШЕВЦОВ.
В Кишиневе:
руководитель Русского историко-патриотического клуба, председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей ПЕТРОВИЧ.
В Тбилиси:
руководитель Института Евразии Гулбаат РЦХИЛАДЗЕ.
В Бишкеке:
генеральный директор Аналитического центра "Стратегия Восток — Запад" Дмитрий ОРЛОВ;
эксперт по патриотическому воспитанию молодежи Светлана ШИРОКОВА.
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится во вторник, 01 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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