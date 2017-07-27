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Видеомост с постсоветскими странами против сноса памятников в Польше

28.07.2017 14:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В середине июля президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников на польской территории. Через три месяца после вступления закона в силу около 230 памятников солдатам Красной Армии могут быть демонтированы. Руководство современной Польши пытается пустить под бульдозер память о людях, спасших Европу и мир от "коричневой чумы". Россия, Беларусь, Израиль, ОДКБ в лице глав МИД выразили решительный протест, призвав прекратить осквернение памятников и объединить усилия в борьбе с возрождением фашизма в любых проявлениях. Это уже не первый случай, когда в странах Восточной Европы и Балтии власти ведут борьбу с монументами советским солдатам, когда в угоду политической конъюнктуре фальсифицируются исторические факты и принижается роль СССР в победе над фашизмом. Как на инициативу польских властей реагируют в странах постсоветского пространства? Почему на защиту исторической правды сегодня нужно мобилизовать гражданское общество?

Участники в Москве:

  • заместитель директора Института стран СНГ Игорь ШИШКИН;
  • начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий НИКИФОРОВ;
  • эксперт НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ.

В Минске:

  • заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания РБ Дмитрий ШЕВЦОВ.

В Кишиневе:

  • руководитель Русского историко-патриотического клуба, председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей ПЕТРОВИЧ.

В Тбилиси:

  • руководитель Института Евразии Гулбаат РЦХИЛАДЗЕ.

В Бишкеке:

  • генеральный директор Аналитического центра "Стратегия Восток — Запад" Дмитрий ОРЛОВ;
  • эксперт по патриотическому воспитанию молодежи Светлана ШИРОКОВА.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится во вторник, 01 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В среду, 2 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Москва — Минск — Кишинев — Тбилиси — Бишкек на тему: "Война с исторической...

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