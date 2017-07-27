Ты сплавишься! Организатор байдарочных походов советует интересные маршруты по рекам Беларуси

Даже в Беларуси с ее равнинным рельефом хватает рек, по которым интересно сплавляться на плоту или байдарке. Какой маршрут выбрать, если вы любите дикую природу или архитектурные достопримечательности, что взять с собой в поход, и сколько он будет стоить, GO.TUT.BY спросил у Евгения Апанасевича, организатора сплавов на байдарках по белорусским рекам.



Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Какую реку выбрать и как одеться в поход

Новички и профессионалы в Беларуси чаще всего сплавляются по одним и тем же водным каналам.

— У нас нет градации у рек, потому что нет сложного рельефа, а отсюда и порогов, сложных перекатов (они существуют только на местах мостов или старых мельниц). Новичкам гораздо проще будет начать с прямой реки, чтобы без проблем входить в повороты. Также лучше выбрать реку, которая пошире и меньше зарастает. Это, например, Нарочанка, Узлянка и Щара, — говорит Евгений Апанасевич.

Еще один совет — не стоит выбирать крупные реки, надеясь, что это будет интереснее. Они больше подходят для сплава на плотах, если вас интересует исключительно релакс.

— Это как переплыть Нарочь — вроде бы и интересно провернуть, но вам быстро станет скучно. Представьте: вы гребете по большущей реке, а пейзажи не меняются по 20−30 минут, — говорит наш эксперт.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Тем, кто никогда не сплавлялся, он советует отправляться в поход как минимум с опытным товарищем, а лучше всего — с инструктором. Профессионалы минимизируют проблемы на пути и расскажут много интересного про маршрут во время привалов.

— Удобство трансфера — один из решающих факторов на маршруте. Поэтому очень популярны реки в окрестностях Минска — Нарочанка, Узлянка, Сервечь, Западная Березина, Ислочь, — рассказывает Евгений.

Стандартный трехдневный поход с трансфером, арендой оборудования и питанием стоит около 40 долларов на человека. Организаторы походов обеспечивают байдарку, герметичную упаковку для хранения вещей, спасательный жилет и, при желании походника, шлем. С собой стоит взять головной убор, платок, чтобы прикрыть шею (солнце отражается от воды, и загар берется быстрее) и смену одежды.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Интересные маршруты недалеко от Минска

Сервечь

Правый приток Вилии, который на протяжении 80 километров несет свои воды по Минской и Витебской области. Спокойное течение не создает трудностей при входе в повороты или при обходе завалов.

— По Сервечи здорово путешествовать весной. К лету она зарастает, напоминая чуть ли не Амазонку, но в этом тоже есть своя экзотика. А в кустах, если повезет, можно увидеть хищных птиц, например, коршуна или сокола. Это вообще один из самых интересных вариантов, который можно растянуть на двухдневное путешествие, изучить два старинных городища VI и VIII века, посмотреть на Будславскую базилику, — говорит Евгений Апанасевич.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Березина

Носит титул самой длинной в стране реки (613 км), которая на всем течении расположена в границах Беларуси. Ширина у Березины тоже приличная. Желающим сплавиться это река даст немного другие эмоции, нежели насыщенная достопримечательностями Сервечь. Хотя у Березины тоже большая история: в ноябре 1812 года армия Наполеона понесла большие потери при сражении на этой реке.

— Березина в основном интересна с точки зрения исторических событий, но много мемориалов и памятников ждать не нужно. Чуть ли не единственные объекты такого рода можно найти возле деревни Студенки. Тем не менее, общее впечатление приятное.

Страча

Эта речушка длиной 59 км достаточно узкая, на некоторых участках и вовсе переходит в заболоченный ручей. Однако настоящих фанатов сплава на байдарках это не пугает, ведь они знают, что весной Страча превращается в полноводную «горную» реку.

— Такое достаточно редкое для белорусских условий явление и привлекает сюда людей, — объясняет Евгений. — Хотя, наверное, новичкам здесь будет не очень комфортно.

По берегам можно найти, например, развалины старинной усадьбы, но смотреть там особо не на что: ее одолела разруха.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Нарочанка

Эта река привлекает своей живописностью. Она начинается среди нарочанских озер, затем набирает скорость в лесных участках и успокаивается, впадая в Вилию. В пути можно насладиться равнинами, холмами, поросшими хвойными деревьями обрывами. А еще в Нарочанке очень чистая вода.

По пути можно заглянуть в усадьбу-музей Забродье, полюбоваться экспонатами эпохи СССР вроде игровых автоматов, отправиться к часовне и в музей быта. На финише, возле Вилейки, ждет еще одно интересное место — музей Михаила Огинского.

Щара

По мнению Евгения, эта река понравится тем, кто любит зрелища. Дело и в нетронутой белорусской природе, участках канала Огинского, который связывал Черное и Балтийское моря, а также множестве военных объектов на берегах Щары. В Первую мировую войну именно здесь проходила линия фронта, о чем на протяжении всего путешествия будут напоминать остатки немецких дотов, мосты и мемориалы.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Ясельда

Эта река тоже напоминает про канал Огинского. Однако, в первую очередь она привлекает другим. Если вы отправитесь сплавляться по Ясельде, вы попадете в дикие места, будете наблюдать за бортом заросли речных трав, заболоченные поймы и луга. Но и для стоянок найдутся мосты и просто песчаные берега, об этом волноваться не стоит.

Слияние рек

— Если вы хотите зрелищ, обратите внимание на еще один популярный вариант — сплав к месту слияния рек. На это и впрямь интересно посмотреть, особенно находясь в байдарке, а не с берега. За такими впечатлениями можно отправиться в путешествие по Ислочи, впадающей в Западную Березину, или по Нарочанке до Вилии, — советует Евгений Апанасевич.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY