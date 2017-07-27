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Белорусские спортсмены завоевали 5 наград на ЧЕ по пулевой стрельбе
Белорусские спортсмены завоевали пять медалей на чемпионате Европы по пулевой стрельбе в Баку, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Юрий Щербацевич оказался лучшим в стрельбе лежа из малокалиберной винтовки на дистанции 50 м, также он поднялся на высшую ступень пьедестала в стрельбе из трех положений на аналогичной дистанции.
Представитель белорусской сборной Абдул-Азиз Курди, стреляя из пневматического пистолета на 10 м, завоевал бронзовую медаль. Молодой стрелок получил право принять участие в юношеской Олимпиаде-2018 в Буэнос-Айресе (Аргентина).
По итогам командного первенства у белорусских спортсменов в активе две золотые награды.
Сегодня последними из представителей Беларуси в Баку выступят София Улида и Любовь Стрельченок, которые будут соревноваться в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м.
Чемпионат Европы, в котором участвуют более 930 спортсменов из 43 стран, завершится 4 августа.
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Белорусские спортсмены завоевали пять медалей на чемпионате Европы по пулевой стрельбе в Баку.
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