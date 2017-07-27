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Синоптики объявили на субботу 29 июля оранжевый уровень опасности

28.07.2017 15:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено на субботу 29 июля по восточной части Беларуси, сообщили Sputnik в пятницу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Синоптики объявили на субботу 29 июля оранжевый уровень опасности
© Pixabay
Погода на выходные: будет жарко

Ранее синоптики сообщили, что последние дни июля будут жаркими: на предстоящих выходных температура воздуха днем поднимется выше +25°С.

"В субботу по восточной половине республики ожидаются грозы, продолжительные сильные дожди", – сказали в Гидромете.

Собеседники Sputnik также отметили, что в отдельных районах 29 июля ожидаются очень сильные осадки.

По информации синоптиков, следующая неделя в Беларуси начнется с жаркой погоды: в понедельник 31 июля днем воздух прогреется до +24..+30°С, а на юго-западе республики – до +32°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Следующая неделя в Беларуси начнется с жаркой погоды: в понедельник 31 июля днем воздух прогреется до +30°С.

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