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Синоптики объявили на субботу 29 июля оранжевый уровень опасности
28.07.2017 15:04 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июл – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено на субботу 29 июля по восточной части Беларуси, сообщили Sputnik в пятницу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
© Pixabay
Ранее синоптики сообщили, что последние дни июля
"В субботу по восточной половине республики ожидаются грозы, продолжительные сильные дожди", – сказали в Гидромете.
Собеседники Sputnik также отметили, что в отдельных районах 29 июля ожидаются очень сильные осадки.
По информации синоптиков, следующая неделя в Беларуси начнется с жаркой погоды: в понедельник 31 июля днем воздух прогреется до +24..+30°С, а на юго-западе республики – до +32°С.
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Следующая неделя в Беларуси начнется с жаркой погоды: в понедельник 31 июля днем воздух прогреется до +30°С.
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