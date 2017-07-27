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Белорусские бейсболисты завершили выступление на чемпионате Европы

28.07.2017 15:10 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси по бейсболу на мажорной ноте завершила выступление на чемпионате Европы (дивизион В) в польской Мейска-Гурке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном поединке группового этапа команда Александра Сечко сумела переиграть сборную Украины со счетом 4:3. До этого белорусы победили хозяев турнира поляков 7:6, но потерпели три поражения: от литовцев (2:3), словаков (5:13) и россиян (0:15), что не позволило им продолжить борьбу за путевку в элитный дивизион континентального первенства.

Положение команд в этой группе сейчас таково: Литва — 3 победы (4 матча), Россия — 3 (4), Словакия — 2 (4), Беларусь — 2 (5), Украина — 2 (5), Польша — 1 (4).

Сегодня состоятся еще два поединка заключительного тура: Словакия — Россия, Литва — Польша. Победитель этой группы и лучшая команда из другого секстета, который играет в Белграде, поспорят за путевку в высший дивизион чемпионата Европы.

В сербской столице положение команд после четырех игровых дней: Австрия — 4 победы, Швейцария — 2, Сербия — 2, Израиль — 2, Болгария — 0, Греция — 0.

В субботу, 29 июля, в обеих группах состоятся финальные поединки, в которых сыграют команды, занявшие 1-е и 2-е места.

 
 
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Сборная Беларуси по бейсболу на мажорной ноте завершила выступление на чемпионате Европы (дивизион В) в польской Мейска-Гурке.

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