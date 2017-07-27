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Bugatti Chiron оказался экономичнее менее мощного Veyron
Агентство по охране окружающей среды США (EPA)
По данным EPA, при движении в городе Chiron проезжает в среднем девять миль на галлон (в пересчете это 26,13 литра на «сотню»). На шоссе он способен преодолеть 14 миль на галлон (16,8 литра на сто километров).
Таким образом, Chiron экономичнее «Вейрона» в городе, однако на шоссе он потребляет больше топлива — в обоих случаях разница составляет около мили на галлон. Смешанный расход топлива тоже оказался на одну милю больше в пользу «Широна». В США проехать на гиперкаре 25 миль (40 километров) стоит около 6,26 долларов (против семи долларов в случае с Veyron).
Как и предшественник, Bugatti Chiron оснащается восьмилитровым турбомотором W16. С нуля до «сотни» он разгоняется за 2,5 секунды, а до 200 километров в час — за 6,5 секунды. 300 километров в час автомобиль достигает через 13,6 секунды после старта. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 420 километров в час.
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Агентство по охране окружающей среды США провело замеры расхода топлива гиперкара Bugatti Chiron. 1500-сильная модель оказалась экономичнее предшественника Veyron.
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