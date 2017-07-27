Bugatti Chiron оказался экономичнее менее мощного Veyron

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) провело замеры расхода топлива гиперкара Bugatti Chiron. Несмотря на возросшую мощность, 1500-сильная модель оказалась экономичнее своего предшественника — «Вейрона». Комбинированный расход был зафиксирован на отметке 11 миль на галлон топлива (21,38 литра на сто километров, при этом на сайте марки указывается цифра 22,5 литра).



Фото Bugatti

По данным EPA, при движении в городе Chiron проезжает в среднем девять миль на галлон (в пересчете это 26,13 литра на «сотню»). На шоссе он способен преодолеть 14 миль на галлон (16,8 литра на сто километров).

Таким образом, Chiron экономичнее «Вейрона» в городе, однако на шоссе он потребляет больше топлива — в обоих случаях разница составляет около мили на галлон. Смешанный расход топлива тоже оказался на одну милю больше в пользу «Широна». В США проехать на гиперкаре 25 миль (40 километров) стоит около 6,26 долларов (против семи долларов в случае с Veyron).

Как и предшественник, Bugatti Chiron оснащается восьмилитровым турбомотором W16. С нуля до «сотни» он разгоняется за 2,5 секунды, а до 200 километров в час — за 6,5 секунды. 300 километров в час автомобиль достигает через 13,6 секунды после старта. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 420 километров в час.