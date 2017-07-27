Выбираем мойку из искусственного камня



На современной кухне мойка не только служит для слива воды и мытья посуды, но и является полноценной составляющей интерьера. Запланировав ее покупку, обратите внимание на варианты из камня, ассортимент которых широк и разнообразен. Нужна мойка из искусственного камня ? Тогда перед покупкой обратите внимание на материал изготовления, форму, цвет и габариты.

Материалы для изготовления





Ассортимент сантехнических изделий, предложенный производителями, настолько разнообразен, что покупателю порой тяжело определиться с моделью и материалом. Популярными считаются мойки из следующих материалов:

Corian . Гладкая композитная основа, выполненная из акриловой смолы с минеральными примесями. Камень долговечен и имеет привлекательный внешний вид;

. Гладкая композитная основа, выполненная из акриловой смолы с минеральными примесями. Камень долговечен и имеет привлекательный внешний вид; Tristone . Крепкая непористая текстура искусственного акрилового камня имеет множество цветов и проста в уходе. Обладает бесшовной склейкой и высокой гибкостью;

. Крепкая непористая текстура искусственного акрилового камня имеет множество цветов и проста в уходе. Обладает бесшовной склейкой и высокой гибкостью; Montelli. Гладкий, однородный материал устойчив к появлению микроорганизмов и загрязнениям. Камень имеет доступную стоимость.

Это лишь некоторые материалы для изготовления моек, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки, но объединяет их высокая прочность и долговечность.

Разновидности цветов и дизайна





Современные каменные мойки бывают круглыми, с разделочной доской, квадратными, с дополнительными чашами, угловыми, двойными, трапециевидными и т. д. Выбирать и устанавливать любой из этих видов нужно в соответствии с материалом, формой и цветом столешницы. Наиболее популярными сегодня бежевый, черный, белый и серый цвет по причине своей универсальности. Современные изделия бывают красными, зелеными, бордовыми, голубыми и других тональностей, не меняющих своей яркости через десятки лет эксплуатации. Нередко некоторые модели могут иметь рисунки, узоры и орнаменты. Поэтому, если на вашей кухне есть яркие акценты, раковина из искусственного камня может дополнить интерьер.

Сколько весит мойка из искусственного камня?





Первым отличительным свойством каменных изделий выступает их больший вес по сравнению с металлическими аналогами. Вес колеблется от 8 до 18 кг, поэтому столешницу стоит подбирать также, с учетом этих особенностей. Тумба, выполненная из дерева или МДФ, может не выдержать большого веса чаши. Поэтому, выбирая столешницу, стоит отдавать предпочтение моделям из прочных материалов или даже аналогичных мойке.

Правила ухода





По сравнению с натуральным искусственный камень более устойчив к различным химическим и термическим воздействиям. В отличие от металлических моделей раковина из искусственного камня не требует сложного ухода. Достаточно раз в неделю обрабатывать ее обезжиривающим чистящим средством для изделий из искусственного камня, и она снова будет аккуратной, чистой. Однако не допускайте появления застарелых загрязнений, а избежать известковых отложений поможет регулярное протирание насухо после использования.

Сверление и установка





В большинстве случаев мойка из искусственного камня не имеет отверстия для смесителя, поэтому приходится делать его самостоятельно. Чтобы не повредить изделие, сверлить его обычным сверлом не рекомендуется. Для этого используют специальный резец — сверло Форстнера — специальный элемент с кусочками прочной стали (победита), аккуратно крошащий камень при сверлении. Перед обработкой изделия приложите смеситель к нужному месту и очертите его контур. Отверстие стоит производить с центра места крепления, на малых оборотах, после чего получается ровное и гладкое отверстие для установки смесителя.

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