Белорусский дальнобойщик выдумал историю с ограблением и стал фигурантом дела

Дальнобойщик из Беларуси стал фигурантом уголовного дела из-за ложного сообщения о разбойном нападении на себя. Оказалось, он передал выручку за товар своему брату, а тот пропал. Испугавшись реакции начальства, мужчина выдумал свою версию пропажи. Подробности сообщает МВД России.

Утром 6 июля в полицию обратился белорус с заявлением о том, что стал жертвой разбойного нападения. Якобы ночью ехал на своем грузовике по городу Гороховцу и остановился на светофоре. В это время в салон ворвались мужчины с ножом и пистолетом и потребовали ехать за город. Там возле леса у дальнобойщика якобы забрали 900 тысяч рублей (более 15 тысяч долларов) и телефон, напоследок проколов колесо его машины.

— Версия мужчины стала вызывать сомнения у оперативников. Отвечая на вопросы полицейских, заявитель путался в показаниях, — рассказывают в МВД.

Мужчине предложили пройти опрос на полиграфе, и сомнения подтвердились. Было установлено, что накануне водитель привез по заказу предпринимателя товар в Нижний Новгород. Получив деньги, он побоялся везти их лично и попросил об этом брата, который ехал на своем автомобиле. Через какое-то время брат перестал выходить на связь.

— Испугавшись реакции предпринимателя и ответственности, мужчина решил сообщить в ближайший отдел полиции о совершенном в отношении него преступлении.

Позже белорус признался, что сам прокол колесо в грузовике и выбросил телефон для правдоподобности.

Кстати, полиция вышла на связь с братом белоруса — у того просто были технические проблемы с телефоном, деньги оставались при нем.

В отношении 40-летнего жителя дальнобойщика возбуждено уголовное дело по ст. 306 УК России (Заведомо ложный донос). Расследование уголовного дела продолжается.