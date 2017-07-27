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Белоруса взяли в заложники за границей из-за отказа жениться

28.07.2017 14:43 — Разное | Ежедневник  
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Белоруса взяли в заложники за границей из-за отказа жениться

фото: inform-progulka.by

Белорус попал в заложники за границей из-за нежелания жениться, сообщили в МИД Беларуси. Молодой человек смог сообщить дипмиссии, где он находится и количество вооруженных человек.

Инцидент произошел 23 июля: дипмиссия Беларуси в одной из стран получила информацию о том, что гражданин республики Беларусь взят в заложники вооруженными родственниками местной девушки, жениться на которой он отказался.

"С помощью СМС белорус смог сообщить дипмиссии точный адрес, план помещения, количество вооруженных человек и их расположение в здании", — сказали в МИД.

Также сообщается, что  была проведена спецоперация местной полицией, в ходе которой белорус был освобожден. Сейчас он находится у себя на родине.

 
 
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Белорус попал в заложники за границей из-за нежелания жениться, сообщили в МИД Беларуси. Молодой человек смог сообщить дипмиссии, где он находится и количество...

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