Как выглядит французский замок арестованной Гульнары Каримовой

В управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана рассказали, что активы ОПГ, куда, по их утверждению, входила Каримова , найдены на территории 12 зарубежных стран — деньги и виллы в Швейцарии, счета в Швеции, дома и счета в Великобритании, во Франции — квартиры и замок Шато-де-Груссе, а также виллы и так далее.

Мы собрали фото и историю французского замка Гульнары — Château de Groussay.

Шато-де-Груссе (на фото) — огромное имение вблизи Парижа с замком, личным оперным театром, парком, павильонами, конюшнями и пр.



Замок с виду — английская классика. Фото: wikipedia.org

Как отмечается на официальном сайте замка Шато-де-Груссе, он находится в 50 км от Парижа и был построен в 1815 году для герцогини Шаро, дочери мадам де Турзель (Tourzel), гувернантки детей короля Людовика XVI и Марии-Антуанетты. Замок был расширен в 1952 г. двумя крылами, одно из которых стало театром. Замок и прилегающий парк были объявлены историческим памятником в 1993 году.

Замок изнутри — собрание артефактов.



Фото sortir-yvelines.fr



Фото: admagazine.ru



Фото: Picstopin.com



Фото: Picstopin.com



Фото: Picstopin.com



Библиотека в замке. Фото: http://insideinside.org

С 1938 года замок принадлежал коллекционеру Шарлю де Бестеги. Именно Бестеги заполнил дом странными артефактами. В 1999 году содержимое дома и некоторые парковые павильоны продали с аукциона Sotheby’s.

В 1999 году Гульнаре Каримовой было 27 лет, ее отец был к тому времени 9 лет главой Узбекистана. Но она ли купила замок, либо она второй покупатель — нигде не уточняется.



Фото wikipedia.org

Фото: pinterest.com