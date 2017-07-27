ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как выглядит французский замок арестованной Гульнары Каримовой

28.07.2017 15:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана рассказали, что активы ОПГ, куда, по их утверждению, входила Каримова, найдены на территории 12 зарубежных стран — деньги и виллы в Швейцарии, счета в Швеции, дома и счета в Великобритании, во Франции — квартиры и замок Шато-де-Груссе, а также виллы и так далее.

Мы собрали фото и историю французского замка Гульнары — Château de Groussay.

Шато-де-Груссе (на фото) — огромное имение вблизи Парижа с замком, личным оперным театром, парком, павильонами, конюшнями и пр.


Замок с виду — английская классика. Фото: wikipedia.org

Как отмечается на официальном сайте замка Шато-де-Груссе, он находится в 50 км от Парижа и был построен в 1815 году для герцогини Шаро, дочери мадам де Турзель (Tourzel), гувернантки детей короля Людовика XVI и Марии-Антуанетты. Замок был расширен в 1952 г. двумя крылами, одно из которых стало театром. Замок и прилегающий парк были объявлены историческим памятником в 1993 году.
Замок изнутри — собрание артефактов.


Фото sortir-yvelines.fr

Фото: admagazine.ru

Фото: Picstopin.com

Фото: Picstopin.com

Фото: Picstopin.com

Библиотека в замке. Фото: http://insideinside.org

С 1938 года замок принадлежал коллекционеру Шарлю де Бестеги. Именно Бестеги заполнил дом странными артефактами. В 1999 году содержимое дома и некоторые парковые павильоны продали с аукциона Sotheby’s.

В 1999 году Гульнаре Каримовой было 27 лет, ее отец был к тому времени 9 лет главой Узбекистана. Но она ли купила замок, либо она второй покупатель — нигде не уточняется.


Фото wikipedia.org
Фото: pinterest.com
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские бейсболисты завершили выступление на чемпионате Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика