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С собакой – к норвежским фьордам
28.07.2017 15:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Хотя собака — не самый лучший компаньон для катания на горных велосипедах, Мадса Андре Хаугена это не остановило. Приключение оказалось весьма интересным.
Фьорды — символ Норвегии. Внешне они напоминают спокойные голубые озера, но вода в них соленая. Гейрангер-фьорд и Нэрëй-фьорд внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО — это самые популярные среди туристов объекты.
Самоед Улла оказался весьма фотогеничен. Хозяин снимал его на фоне крутых берегов, поросших лиственными и хвойными лесами. Об их путешествии даже сняли серию фильмов "Турист".
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Отправиться к норвежским фьордам да еще и с закадычным другом – просто мечта.
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