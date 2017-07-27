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Во Фрунзенском районе ищут владельцев утерянных номеров от автомобилей
Ремавтодор Фрунзенского района разыскивает владельцев найденных регистрационных знаков от автомобилей.
После недавно прошедшего в Минске дождя коммунальники нашли на дорогах Фрунзенского района регистрационные знаки от автомобилей. Если вы обнаружили свой знак на фото, то забрать его можно по адресу: пер. Ольшевского, 7б, справки по телефону (029) 603−11−35.
Ранее сообщалось, что милиция Заводского района также
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После недавно прошедшего в Минске дождя коммунальники нашли на дорогах Фрунзенского района регистрационные знаки от автомобилей.
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