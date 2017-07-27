Родители, которые собирают деньги на дорогое лечение для детей, публикуют не только реквизиты банковских счетов, но и мобильные номера, чтобы их пополняли все желающие. В редакцию TUT.BY обратились две семьи, которые столкнулись со сложностями при получении собранных денег с номеров МТС. В компании помогли решить проблему и рассказали о более удобной возможности делать пожертвования с мобильного.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Благодаря мобильной связи мы получали до 70 процентов пожертвований»

Год назад у Кирилла Никитюка обнаружили редкое генетическое заболевание — синдром Вискотта-Олдрича. В крови у него практически нет тромбоцитов, а это значит, любой укол или порез может оказаться смертельным. Спасти его может только пересадка костного мозга. Поэтому четыре месяца назад семья начала сбор денег на операцию — почти 250 тысяч евро.

— Когда мы решили собирать деньги на лечение Кирилла, я пришла в офис МТС, сказала, что мне нужен номер, деньги с которого можно перечислить на благотворительный счет, — рассказывает мама Кирилла Надежда Никитюк. — Мне ответили: «Да, конечно, сейчас сделаем». Оформили договор и объяснили, как это будет происходить.

Люди, которые хотели помочь мальчику, пополняли баланс номера телефона. После того как он достигал определенной суммы, Надежда шла в офис МТС вместе с договором на благотворительный счет, открытый в Беларусбанке. Мобильная компания расторгала договор и заключала новый на тот же номер. Деньги при этом перечисляли со счета номера на именной счет в банке. После номер продолжал работать.

— Эту процедуру мы проходили каждые две-три недели. Так происходило 4 месяца, и все было отлично, — говорит Надежда.

Номер мобильного телефона звучал в голосовой рекламе в общественном транспорте, был указан на растяжках и 2000 листовок, расклеенных по городу. Каждый день на баланс номера семье Никитюк поступало от 60 до 80 пожертвований на сумму от 400 до 1000 рублей. По словам мамы, благодаря мобильной связи, они получали до 70 процентов всех пожертвований.

В определенный момент ей отказались открыть договор на тот же номер.

— Где найти финансы на то, чтобы все перепечатать и переделать, я не знаю. Но самое важное, что при блокировке номера деньги будут уходить в неизвестном направлении. Нереально оповестить всех, что номер теперь не работает.

«Разговаривайте на 1400 рублей»

В похожую ситуацию попала Екатерина Староверова из Толочина, мама 8-летней Ани. Девочке необходима трансплантация костного мозга, семья собирает деньги на операцию за границей, в том числе через номер в МТС.

— Открыли мы его в январе. В договоре не было прописано, что он благотворительный, — рассказывает Екатерина. — Хотя нас уверяли: «Не беспокойтесь, все будет в порядке». В действительности так и было. Через две недели нам перевели первую собранную сумму. Последний раз мы переоформляли номер в апреле. Деньги не снимали: ждали, когда соберется сумма побольше. Но теперь нам ее не отдают.

Екатерина вместе с мужем обратились в офис МТС. Там объяснили, что теперь перевести деньги можно только через благотворительное объединение «ЮниХелп», однако присоединиться к ней у семьи не получилось.

С апреля на балансе номера собралось около 1400 рублей. Сумма, говорит Екатерина, небольшая, но сейчас для семьи, которая 1 августа везет дочку на операцию в Германию, ценна каждая копейка.

— Не знаю, отдадут ли нам вообще эти деньги и куда они пойдут. Заявления у нас принимать не хотят, официальные ответы не дают. В главном офисе сказали так: «Благотворительными номерами мы никогда не занимались и не занимаемся». И добавили: «Пользуйтесь этими деньгами в собственных целях: разговаривайте на 1400 рублей».

МТС: «Мы рекомендуем использовать счета по назначению»

По просьбе TUT.BY компания МТС прокомментировала ситуацию, которую описали обратившиеся родители.

«Деятельность компании МТС направлена на оказание услуг связи и деньги, зачисленные на лицевые счета абонентов, должны быть использованы для оплаты услуг, которые предоставляет мобильный оператор, — говорится в ответе компании. — Расторжение договоров и перевод остатков денежных средств с лицевых счетов на специальные благотворительные именные счета в банках находится в зоне ответственности абонентов. Поэтому мы еще раз рекомендуем для сбора средств на благотворительность обращаться в Международное благотворительное общественное объединение „ЮниХелп“».

Родителям, деньги которых «зависли» на счетах, рекомендуют обратиться в колл-центр мобильного оператора. За время подготовки материала ситуация со сбором для Кирилла Никитюка разрешилась благополучно.

— «Благотворительный номер» — это понятие, которое употребляют люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, в бытовом общении. Однако юридически такой категории номеров и счетов в компании не существует, — объяснил руководитель коммерческого департамента МТС Евгений Брянцев. — Следовательно, сотрудники офисов продаж не могут рекомендовать открыть такой номер, а должны разъяснять использование номеров по назначению для оплаты услуг связи, что соответствует заключенному договору между компанией и абонентом

В компании подчеркнули, что не закрывают счета сами — это могут сделать только абоненты по собственному желанию.

— Обычно люди приходят, расторгают договор и переводят средства на именные благотворительные счета в банке, откуда и могут их получить. Но мы хотим рекомендовать обращаться в Международное благотворительное общественное объединение «ЮниХелп», с которым мы разработали специальную возможность пожертвований. Благодаря ей можно оказать помощь как конкретному ребенку, так и организации.

Как помочь детям через номер мобильного? Набрав USSD-код из списка ниже, вы приобретете со своего лицевого счета электронные деньги на сумму 2,00 руб. и перечислите их в пользу соответствующей организации. Чтобы пожертвовать более крупную сумму, нужно просто отправить несколько запросов. Белорусский детский хоспис — *222*1# «БлагоДарим» — *222*2# «SOS — Детские деревни» — *222*3# Могилевский детский хоспис — *222*4# Белорусский детский фонд — *222*5# Центр помощи аутичным детям — *222*6# «ЮниХелп» — *222*7# Благотворительный фонд «Шанс» — *222*8# Также можно поддержать конкретного ребенка. Узнать номер необходимого USSD-кода или получить его, чтобы начать сбор средств, можно в благотворительном фонде «ЮниХелп». Подробнее об этой возможности узнаете на сайте . Сделать пожертвование могут абоненты всех тарифных планов МТС для физических лиц. Успешное перечисление средств подтверждается входящим SMS-сообщением. Стоимость каждого такого уведомления — 0,04 руб.