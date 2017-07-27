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Нетрезвый гомельчанин, насмерть сбивший пешехода и оставивший место ДТП, осужден на три года колонии
ДТП произошло в Советском районе Гомеля в декабре прошлого года глубокой ночью. По информации следствия, автомобиль Mercedes-Benz Vito, которым управлял 33-летний гомельчанин, двигался по заснеженной дороге с превышением скорости, пишет
— Свою вину обвиняемый признал частично. То, что покинул место происшествия, пытался объяснить растерянностью, мол, не знал, как поступить. Суд Советского района определил ему в качестве наказания 3 года лишения свободы. Он также лишен права управления какими бы то ни было транспортными средствами в течение 5 лет. — рассказал помощник прокурора Гомеля Андрей Гонарт.
Приговор не вступил в силу.
Погибший проживал одиноко, был инвалидом по зрению, имел судимость.
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Нетрезвый гомельчанин, насмерть сбивший пешехода и оставивший место ДТП, осужден на три года колонии
В декабре прошлого года нетрезвый гомельчанин совершил смертельный наезд на пешехода. Суд приговорил водителя к трем годам колонии.
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