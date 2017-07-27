Нетрезвый гомельчанин, насмерть сбивший пешехода и оставивший место ДТП, осужден на три года колонии

ДТП произошло в Советском районе Гомеля в декабре прошлого года глубокой ночью. По информации следствия, автомобиль Mercedes-Benz Vito, которым управлял 33-летний гомельчанин, двигался по заснеженной дороге с превышением скорости, пишет издание «СБ - Беларусь сегодня» .





На суде обвиняемый рассказал, что не заметил, как пешеход вышел на проезжую часть. Когда его увидел, поспешил нажать на педаль тормоза и повернуть руль вправо, раздался удар. Пешехода подбросило вверх, он перелетел через крышу автомобиля и упал сзади. Через 3−4 минуты водитель вышел из автомобиля, проверив пульс, покинул место происшествия. Тело 63-летнего погибшего, который получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью, обнаружил таксист, который вез пассажирку. Он и вызвал милицию. Но перед этим виновник ДТП вернулся на место преступления уже без машины и во второй раз поспешил покинуть место происшествия. Водителю такси он оставил номер своего мобильного. Утром прямо с постели его подняли сотрудники милиции. Тест на алкоголь дал положительный результат.

— Свою вину обвиняемый признал частично. То, что покинул место происшествия, пытался объяснить растерянностью, мол, не знал, как поступить. Суд Советского района определил ему в качестве наказания 3 года лишения свободы. Он также лишен права управления какими бы то ни было транспортными средствами в течение 5 лет. — рассказал помощник прокурора Гомеля Андрей Гонарт.

Приговор не вступил в силу.

Погибший проживал одиноко, был инвалидом по зрению, имел судимость.