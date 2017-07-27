В Беларуси ожидают роста цен на кофе

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Росту цен на кофе в ближайшей перспективе будет способствовать неурожай зеленой кофейной ягоды и курсовые колебания.

Сегодня газета «Известия» сообщила, пишет tut.by , что кофе для россиян подорожает на 20%. С января по май цены на кофе у зарубежных поставщиков выросли на 21,7% относительно того же периода 2016 года, сообщил Минсельхоз РФ со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

Отраслевые специалисты считают, что пропорционального роста цен на кофе в магазинах и кофейнях стоит ожидать к Новому году. Подорожание объясняется неурожаем в Латинской Америке и желанием импортеров компенсировать потери предыдущих лет, когда цены в валюте занижались из-за падения рубля.

Участники белорусского рынка также не исключают роста цен на кофе для конечных потребителей. Однако их прогнозы пока не так пессимистичны.

«Кофе, как и нефть, — это биржевой продукт, и цены на него периодически колеблются, ходят «туда-сюда». Но мы пока не видим серьезных всплесков, — сказал TUT.BY

Октай Искендеров, глава компаний, которые занимаются производством и дистрибьюцией импортного кофе. — Если в каком-то регионе засуха, неурожай, то тогда, конечно, это повлечет рост закупочных цен и, следовательно, розничных. Но чтобы такая тенденция была во всем мире, мы такого не фиксируем».

По его словам, многое зависит от сорта кофе, от конкретного поставщика, с которым белорусские компании привыкли работать. «Сейчас, например, цена на кофе сорта робуста находятся на своем пике. Сложно предположить, что она еще вырастет. С арабикой ситуация иная», — сказал Искендеров.

Эксперт также считает, что цены на кофе для покупателей могут вырасти на 10% из-за скачка курса евро.

Еще один собеседник на кофейном рынке подтвердил информацию о росте цен на сырье. Однако в своих оценках также был сдержан.

«Информация в российской прессе о росте цен на кофе на 20% довольно дискуссионная. К нам приходит информация о неурожае в ряде регионов, что закупочная цена будет расти. Но симметрично мы не можем взвинтить цены, потому что доходы покупателей так быстро не вырастут, и мы их потеряем. Соответственно, ценовая политика будет более острожная. В пределах 5-10%», - сказал он.