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Россельхознадзор хочет обсудить с Беларусью ввоз запрещенной продукции
28.07.2017 16:04 — Разное | Ежедневник
фото: astrobl.ru
Россельхозназор предложил белорусским коллегам обсудить ситуацию с поставками продукции из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, и пригласить на это мероприятие специалистов Евросоюза.
Речь, прежде всего, идет о поставках растительной продукции.
Как сообщает служба, необходимость этого связана "с продолжающимися случаями выявления на территории РФ партий растительной продукции, подпавшей под установленные президентом и правительством ограничения".
Россельхознадзор в очередной раз выражает обеспокоенность по этому поводу.
В ходе совещания Россельхознадзор планирует обсудить вопросы недопущения ввоза санкционной сельхозпродукции в РФ.
Также важным аспектом диалога станет сопоставление объемов растительной продукции – ввезенной на территорию Беларуси из третьих стран, из стран "транзита", и экспортированной из Беларуси в Россию. Вместе с тем планируется установить логистические пути доставки указанной продукции в республику.
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Россельхозназор предложил белорусским коллегам обсудить ситуацию с поставками продукции из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, и...
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