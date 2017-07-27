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Россельхознадзор хочет обсудить с Беларусью ввоз запрещенной продукции

28.07.2017 16:04 — Разное | Ежедневник  
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Россельхознадзор хочет обсудить с Беларусью ввоз запрещенной продукции

фото: astrobl.ru

Россельхозназор предложил белорусским коллегам обсудить ситуацию с поставками продукции из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, и пригласить на это мероприятие специалистов Евросоюза.

Речь, прежде всего, идет о поставках растительной продукции.

Как сообщает служба, необходимость этого связана "с продолжающимися случаями выявления на территории РФ партий растительной продукции, подпавшей под установленные президентом и правительством ограничения". 

Россельхознадзор в очередной раз выражает обеспокоенность по этому поводу.
"С целью обсуждения этого вопроса Россельхознадзор предложил ГУ "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" Беларуси провести совещание в Минске, - говорится в сообщении. - Служба также попросила пригласить на это мероприятие представителей национальных организаций по карантину и защите растений стран Евросоюза, реэкспортирующих растительную продукцию на территорию Беларуси".

В ходе совещания Россельхознадзор планирует обсудить вопросы недопущения ввоза санкционной сельхозпродукции в РФ. 

Также важным аспектом диалога станет сопоставление объемов растительной продукции – ввезенной на территорию Беларуси из третьих стран, из стран "транзита", и экспортированной из Беларуси в Россию. Вместе с тем планируется установить логистические пути доставки указанной продукции в республику. 

 
Теги: Минск
 
 
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