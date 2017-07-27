СК сообщил о гибели депутата Чечукевича: он выпал с большой высоты

Сегодня утром во дворе одного из домов на проспекте Дзержинского было обнаружено тело молодого мужчины с признаками падения с высоты. Оказалось, что погибший - бывший первый секретарь минского городского комитета БРСМ, гендиректор «Киновидеопроката» Юрий Чечукевич.

Как сообщила на своей странице в социальной сети официальный представитель СК Юлия Гончарова, управлением Следственного комитета по Минску проводится проверка по факту смерти мужчины, тело которого обнаружили сегодня утром с признаками падения с высоты. Сообщается, что осмотр места происшествия продолжается до сих пор, в нем принимают участие сотрудники ГУВД и Управления ГКСЭ по Минску. Личность погибшего мужчины установлена - это Юрий Чечукевич.

Чечукевич занимал пост генерального директора УП «Киновидеопрокат», куда был назначен после увольнения Василия Коктыша, работавшего на данном посту больше двадцати лет. Чечукевич также являлся председателем постоянной комиссии по молодежной политике и связям с общественными организациями Мингорсовета. Ранее он был первым секретарем Минского городского комитета Белорусского республиканского союза молодежи.

Как пишет «Еврорадио», очевидцы говорят, что происшествие случилось утром, примерно в 9.40-9.45 часов: люди услышали крик и удар о землю.

Чечукевичу было 35 лет.