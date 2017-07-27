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Экс-первая ракетка мира: Я попал в "ад"! Дальнейшая жизнь начинает терять смысл

28.07.2017 16:51 — Разное | Tut.by  
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Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в своем твиттере с разностью в несколько часов оставил записи о личных проблемах. Бывший спортсмен, который воспитывает 18-летнюю дочь Алесю, намекнул, что это связано с наркотиками.


Евгений Кафельников. Фото: Reuters

— Не могу больше в себе держать! Помогите, — написал в своем твиттере Кафельников (пунктуация и орфография автора сохранены). — Я, отец-неудачник! Вот что самое противное для любого родителя осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю. Я попал в «ад»! Дальнейшая жизнь начинает терять смысл. Наркотики.

На данный момент достоверность записи в твиттере Кафельникова не установлена.


Фото с сайта sport-express.ru

Евгений Кафельников, которому сейчас 43 года — самый титулованный теннисист в истории России. Первым из российских теннисистов выиграл турнир «Большого шлема» в одиночном разряде (Ролан Гаррос-1996) и стал первой ракеткой мира (3 мая 1999). Олимпийский чемпион 2000 года в одиночном разряде. Выиграл 26 турниров ATP в одиночном и 27 турниров в парном разрядах.

 
 
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Бывший спортсмен, который воспитывает 18-летнюю дочь Алесю, намекнул, что это связано с наркотиками.

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