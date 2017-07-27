В Беларуси с 1 августа вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру БПМ. Напомним, со следующего месяца этот показатель вырастет до 197,57 рубля.



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Кроме того, с 1 августа увеличатся надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Минимальные трудовые и социальные пенсии пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.

Вид пенсии или надбавки с 1 августа до 1 августа минимальная пенсия по возрасту с учетом доплаты в размере 20% от средней зарплаты 174,61 171,18 социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства 217,33 202,20 инвалидам с детства 2-й группы 187,69 174,63 инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца 167,94 156,25 инвалидам 3-й группы 148,18 137,87 лицам, достигшим возраста: мужчины — 60 лет, женщины — 55 98,79 91,91 детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья: первой второй третьей четвертой 158,06 167,94 187,69 217,33 147,06 156,25 174,63 202,20 доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим: 75 лет

80 лет 37,04 49,39 34,47 45,96

Обычные трудовые пенсии по возрасту пока остаются прежними: эти выплаты изменяются только раз в год на основании президентского указа.