В Беларуси с 1 августа вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру БПМ. Напомним, со следующего месяца этот показатель вырастет до 197,57 рубля.
Кроме того, с 1 августа увеличатся надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.
Минимальные трудовые и социальные пенсии пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.
Вид пенсии или надбавки
с 1 августа
до 1 августа
минимальная пенсия по возрасту с учетом доплаты в размере 20% от средней зарплаты
174,61
171,18
социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства
217,33
202,20
инвалидам с детства 2-й группы
187,69
174,63
инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца
167,94
156,25
инвалидам 3-й группы
148,18
137,87
лицам, достигшим возраста: мужчины — 60 лет, женщины — 55
98,79
91,91
детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья:
первой
второй
третьей
четвертой
158,06
167,94
187,69
217,33
147,06
156,25
174,63
202,20
доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим:
75 лет
80 лет
37,04
49,39
34,47
45,96
Обычные трудовые пенсии по возрасту пока остаются прежними: эти выплаты изменяются только раз в год на основании президентского указа.
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