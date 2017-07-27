ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси с 1 августа вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии

28.07.2017 17:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси с 1 августа вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру БПМ. Напомним, со следующего месяца этот показатель вырастет до 197,57 рубля. 


Фото: Reuters

Кроме того, с 1 августа увеличатся надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Минимальные трудовые и социальные пенсии пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.

Вид пенсии или надбавки с 1 августа до 1 августа
минимальная пенсия по возрасту с учетом доплаты в размере 20% от средней зарплаты 174,61

171,18
социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства 217,33

202,20
инвалидам с детства 2-й группы 187,69

174,63
инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца 167,94

156,25
инвалидам 3-й группы 148,18

137,87
лицам, достигшим возраста: мужчины — 60 лет, женщины — 55 98,79

91,91

детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья:

первой

второй

третьей

четвертой

 

158,06

167,94

187,69

217,33

 

147,06

156,25

174,63

202,20

доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим:

75 лет
80 лет

 

37,04

49,39 

 

34,47

45,96

Обычные трудовые пенсии по возрасту пока остаются прежними: эти выплаты изменяются только раз в год на основании президентского указа.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 августа также увеличатся надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
С 1 августа в Беларуси увеличатся БПМ и пособия при рождении детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика