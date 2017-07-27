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С 1 августа в Беларуси увеличатся БПМ и пособия при рождении детей

28.07.2017 17:02 — Разное | Tut.by  
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С 1 августа в Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится на 13,75 рубля и составит 197,57 рубля. Вслед за БПМ изменятся также единовременные пособия при рождении детей.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

БПМ пересматривают раз в квартал. Напомним, с 1 мая этот показатель вырос на 3,72 рубля и составил 183 рубля 82 копейки.

Минимальный потребительский бюджет применяется как социальный норматив для прогнозирования изменений уровня жизни населения и усиления социальной поддержки нуждающихся граждан. От БПМ зависит размер трудовых минимальных и социальных пенсий, а также надбавки к ним.

Размер бюджета прожиточного минимума, в рублях
социальная группа с 1 августа до 1 августа

трудоспособное население

218, 87

204,35
пенсионеры 151,98

141,50
студенты 192,79 

178,66
дети в возрасте до 3 лет 125,87

119,55

дети в возрасте от 3 до 6 лет

174,90

119,55

дети в возрасте от 6 до 18 лет

215,50

 

201,05

Пропорционально вырастут и размеры некоторых детских пособий. К примеру, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 1 975,7 рубля (сейчас — 1 838,2 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 2 765,98 рубля (сейчас — 2 573,48 рубля).

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 197,57 рубля (сейчас — 183,82 рубля).

Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 августа
вид пособия размер пособия сумма, рублей

на детей, кроме ребенка-инвалида

 50% БПМ 98,79

на ребенка-инвалида

 70% БПМ 138,30
по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное) 100% БПМ

197,57
на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное) 70% БПМ 138,30

Напомним, с 1 августа в Беларуси вырастут пособия на детей до 3 лет. Прибавка составит от 17,5 до 22,5 рубля в зависимости от вида пособия.

 
 
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Вслед за БПМ изменятся также единовременные пособия при рождении детей.

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