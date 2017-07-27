|
С 1 августа в Беларуси увеличатся БПМ и пособия при рождении детей
С 1 августа в Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится на 13,75 рубля и составит 197,57 рубля. Вслед за БПМ изменятся также единовременные пособия при рождении детей.
БПМ пересматривают раз в квартал. Напомним, с 1 мая этот показатель
Минимальный потребительский бюджет применяется как социальный норматив для прогнозирования изменений уровня жизни населения и усиления социальной поддержки нуждающихся граждан. От БПМ зависит размер трудовых минимальных и социальных пенсий, а также надбавки к ним.
Пропорционально вырастут и размеры некоторых детских пособий. К примеру, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 1 975,7 рубля (сейчас — 1 838,2 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 2 765,98 рубля (сейчас — 2 573,48 рубля).
Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 197,57 рубля (сейчас — 183,82 рубля).
Напомним, с 1 августа в Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вслед за БПМ изменятся также единовременные пособия при рождении детей.
|
Архив (Разное)
Комментарии