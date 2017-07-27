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Американец ограбил банк с помощью пальца, разделся догола и побежал по улице, разбрасывая деньги

28.07.2017 17:15 — Разное | Tut.by  
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Во Флориде арестовали 25-летнего Александра Спирбера за ограбление банка. Ему удалось вынести из финансовой организации 4,7 тысячи долларов.

Спирбер подъехал к банку в городе Форт-Лодердейл на машине, зашел в здание и заявил, что у него есть пистолет (на самом деле он наставил на кассира указательный палец левой руки). Кассир, опасаясь за свою жизнь, выдал мужчине сумку с деньгами.

В сумке также находилась капсула с краской, которая взорвалась и окрасила руку и одежду грабителя. После этого он разделся догола и побежал по улице, разбрасывая украденные купюры.

После того, как Спирбера задержали сотрудники ФБР, он заявил, что хотел стать комиком. По его словам, он проснулся и решил, что ему нужно ограбить банк, а затем побежать голым по улице, разбрасывая украденные деньги, чтобы таким образом начать карьеру.

Спирберу предъявили обвинение в ограблении банка. Если его признают виновным, ему грозит от 10 лет заключения.

 
 
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Во Флориде арестовали 25-летнего Александра Спирбера за ограбление банка. Ему удалось вынести из финансовой организации 4,7 тысячи долларов.

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