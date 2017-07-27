В Партизанском районе столицы на машину скорой помощи с многоэтажки упало окно

Сегодня, 28 июля, с 9-го этажа жилого дома на машину скорой помощи упало окно, сообщили AUTO.TUT.BY в РУВД Партизанского района столицы.

— В квартире дома № 19 по улице Фроликова проходил ремонт, видимо оконную раму рабочие плохо укрепили и она полетела вниз, — сообщила Наталья Ганусевич, официальный представитель РУВД Фрунзенского района. — Окно упало на припаркованную скорую помощь.

Серьезных повреждений в автомобиле нет, только царапины. Люди не пострадали.