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В Партизанском районе столицы на машину скорой помощи с многоэтажки упало окно

28.07.2017 17:11 — Разное | Tut.by  
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Сегодня, 28 июля, с 9-го этажа жилого дома на машину скорой помощи упало окно, сообщили AUTO.TUT.BY в РУВД Партизанского района столицы.

— В квартире дома № 19 по улице Фроликова проходил ремонт, видимо оконную раму рабочие плохо укрепили и она полетела вниз, — сообщила Наталья Ганусевич, официальный представитель РУВД Фрунзенского района. — Окно упало на припаркованную скорую помощь.

Серьезных повреждений в автомобиле нет, только царапины. Люди не пострадали.

 
 
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Серьезных повреждений в автомобиле нет, только царапины. Люди в происшествии не пострадали.

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