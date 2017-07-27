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Студенту - 307 рублей в месяц, пенсионеру - 321. Меняются минимальные потребительские бюджеты
В Беларуси с 1 августа изменятся размеры минимальных потребительских бюджетов. Так, для трудоспособного населения этот показатель вырастет до 410 рублей 42 копейки, сообщили в Минтруда.
Так, среднедушевые минимальные потребительские бюджеты для молодой семьи из трех человек с 1 августа составят 349 рублей 25 копеек.
В Минтруда сообщили, что удельный вес основных статей потребительских расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах июня 2017 г. характеризуется следующими данными: продукты питания — 50,7%, одежда, белье, обувь — 18,8%, жилищно-коммунальные услуги — 7,4%, бытовые услуги, транспорт, связь — 9,0%; мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения — 8,5%, культурно-просветительные мероприятия и отдых — 1,4%, взносы и платежи — 1,8%, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены — 2,4%.
Напомним, с 1 августа в Беларуси также вырастут пособия на детей до 3 лет.
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В Беларуси с 1 августа изменятся размеры минимальных потребительских бюджетов.
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