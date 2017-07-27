Студенту - 307 рублей в месяц, пенсионеру - 321. Меняются минимальные потребительские бюджеты

В Беларуси с 1 августа изменятся размеры минимальных потребительских бюджетов. Так, для трудоспособного населения этот показатель вырастет до 410 рублей 42 копейки, сообщили в Минтруда.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Так, среднедушевые минимальные потребительские бюджеты для молодой семьи из трех человек с 1 августа составят 349 рублей 25 копеек.

Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты с 1 августа социальная группа с 1 августа до 1 августа молодая семья из трех человек 349 рублей 25 копеек 335 рублей 28 копеек семья из четырех человек 321 рубль 88 копеек 309 рублей 7 копеек трудоспособное население 410 рублей 42 копейки 396 рублей 75 копеек пенсионеры 321 рубль 53 копейки 311 рублей 69 копеек студенты 307 рублей 66 копеек 295 рублей 62 копейки дети в возрасте до 3 лет 259 рублей 52 копейки 251 рубль 16 копеек дети в возрасте от 3 до 6 лет 341 рубль 33 копейки; 325 рублей 3 копейки дети в возрасте от 6 до 18 лет 350 рублей 91 копейка 337 рублей 5 копеек

В Минтруда сообщили, что удельный вес основных статей потребительских расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах июня 2017 г. характеризуется следующими данными: продукты питания — 50,7%, одежда, белье, обувь — 18,8%, жилищно-коммунальные услуги — 7,4%, бытовые услуги, транспорт, связь — 9,0%; мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения — 8,5%, культурно-просветительные мероприятия и отдых — 1,4%, взносы и платежи — 1,8%, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены — 2,4%.

Напомним, с 1 августа в Беларуси также вырастут пособия на детей до 3 лет.