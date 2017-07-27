|
Сериал о Чернобыле будут снимать в Литве
28.07.2017 17:18 — Разное | Ежедневник
фото: baltnews.lt
Представители американского телеканала HBO выбрали Литву для съёмки телесериала о чернобыльской катастрофе.
Съёмки мини-сериала о чернобыльской катастрофе начнутся в Литве в марте 2018 года. Сообщается, что американский телеканал HBO намерен потратить на съёмки пятичасового сериала не менее 7 миллионов евро, пишет
Главным конкурентом Литвы до недавнего времени оставалась Венгрия. Как пишут СМИ, представители телеканала долго не могли выбрать, в какой стране снимать сериал о событиях 1986 года. Известно, что ими планируется вернуть некоторые уголки Литвы в исконно «советский вид».
Представители легендарного телеканала уже посетили Литву. Эксперты подчёркивают – Литва привлекает зарубежных режиссёров «девственным видом» некоторых уголков страны, качественными работниками в сфере кино и льготами на съёмку фильмов.
Актер Джаред Харрис сыграет в фильме советского ученого, предназначенного Кремлем расследовать причины аварии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители американского телеканала HBO выбрали Литву для съёмки телесериала о чернобыльской катастрофе.
|
Архив (Разное)
Комментарии