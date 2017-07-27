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Сериал о Чернобыле будут снимать в Литве

28.07.2017 17:18 — Разное | Ежедневник  
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Сериал о Чернобыле будут снимать в Литве

фото: baltnews.lt

Представители американского телеканала HBO выбрали Литву для съёмки телесериала о чернобыльской катастрофе.

Съёмки мини-сериала о чернобыльской катастрофе начнутся в Литве в марте 2018 года. Сообщается, что американский телеканал HBO намерен потратить на съёмки пятичасового сериала не менее 7 миллионов евро, пишет baltnews.lt со ссылкой на опубликованное в местных СМИ сообщение.

Главным конкурентом Литвы до недавнего времени оставалась Венгрия. Как пишут СМИ, представители телеканала долго не могли выбрать, в какой стране снимать сериал о событиях 1986 года. Известно, что ими планируется вернуть некоторые уголки Литвы в исконно «советский вид».

Представители легендарного телеканала уже посетили Литву. Эксперты подчёркивают – Литва привлекает зарубежных режиссёров «девственным видом» некоторых уголков страны, качественными работниками в сфере кино и льготами на съёмку фильмов.

Актер Джаред Харрис сыграет в фильме советского ученого, предназначенного Кремлем расследовать причины аварии.

 
 
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Представители американского телеканала HBO выбрали Литву для съёмки телесериала о чернобыльской катастрофе.

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