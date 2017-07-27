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Картофеля в этом году выйдет меньше. Однако будут белорусские арбузы

28.07.2017 16:59 — Разное | Ежедневник  
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Картофеля в этом году выйдет меньше. Однако будут белорусские арбузы

фото: sb.by

Белорусские аграрии планируют собрать в 2017 году 1 миллион тонн картофеля. Это меньше, чем в прошлом году.

Тем не менее, прогнозируемый объем позволит полностью обеспечить нужды торговли и общепита, уверена начальник отдела по производству плодоовощной продукции Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Татьяна Карбанович, передает БЕЛТА.

Уменьшение объемов связано с непогодой. «Бульбокапание» начнется в сентябре.

Также Карбанович рассказала, что в этом году белорусы, возможно, попробуют выращенные у нас арбузы.

 
 
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Белорусские аграрии планируют собрать в 2017 году 1 миллион тонн картофеля. Это меньше, чем в прошлом году.

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