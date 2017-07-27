Алла Скоробогатая помнит, как отметила свое 23-летие в роддоме — сразу после рождения первого сына. Теперь в семье Скоробогатых — девять детей, а самой Алле исполнилось 52 года. У нее есть орден Матери и пенсия в… 170 рублей в месяц. Многодетная семья рассказала FINANCE.TUT.BY о небольшой пенсии, помощи государства и том, сколько времени и денег уходит на детей.



В семье Скоробогатых девять детей: Артему исполнилось 29 лет, Вадиму — 28, Эмилии — 25, Яну — 19, Ульяне — 17, Вере — 12, Александрине — 10 лет, Марте — 6, Генриху — 5.

«Я никогда не думала, что у меня будет 9 детей»

— Муж в молодости мечтал иметь большую семью, — признается Алла.

— У моего прадеда было 18 сыновей и дочерей, — объясняет Леонид.

— До войны семьи, где росли пять ребят, не считались большими. В сельском хозяйстве всегда нужны были руки. А сейчас… Недавно на глаза мне попалась статистика: чем выше ВВП в государстве, тем ниже рождаемость.

Алла вспоминает, что когда родился первый ребенок, мужу исполнилось 23 года, а она встретила свое 23-летие в роддоме. Артем появился на свет 8 марта.

— Помню, ложились спать, и я говорю: а вдруг завтра, на 8 марта, родится мальчик! Такой и получился маме подарок, — улыбается Алла.





Теперь в семье — четыре мальчика и пять девочек. У старшего, Артема, и младшего, Генриха, — 24 года разницы. Вместе большая семья собирается не чаще двух раз в год. Старшие давно живут отдельно. Артем и Вадим — и вовсе не в Беларуси: высшее образование получали в Польше, там и остались работать. Вадим стал юристом, а Артем выбрал сферу строительства (хотя учился на переводчика и кроме польского знает еще несколько языков — английский, немецкий, чешский). Эмилия окончила филфак БГУ, Ян помогает папе в семейном бизнесе, а Ульяна только поступила в МГЛУ. Младшие девочки учатся в белорусскоязычной гимназии.

— Это была инициатива старшего сына. Сказал: «Мама, я уже написал заявление, ты, пожалуйста, возьми документы и переведи девочек». Еще они посещают музыкальную школу, — говорит Алла. — А 5-летний Генрих ходит в детский сад.

«Многодетные часто не выходят на работу после декретного отпуска»





Главный кормилец в семье — Леонид. Ипэшник он с 1992 года. Говорит, что хорошие заработки были примерно до 1996 года, после этого предпринимателей стали понемногу прижимать, а с 1999 по 2003-й были самые трудные времена.

— Потом понемногу стали отпускать. Сейчас я веб-мастер, делаю сайты и занимаюсь sео-оптимизацией, подрабатываю в журналистике. Еще есть семейный бизнес — интернет-магазин бухгалтерских бланков.

Семье помогают старшие дети. Леонид вспоминает: когда Артем и Вадим были еще студентами, грянул очередной кризис.

— Мы разорились, капитально сели на мель и остались еще должны. Артем тогда открыл мастерскую по ремонту велосипедов и несколько месяцев с помощью Вадима содержал всю большую семью.

Теперь сыновья дарят подарки к праздникам: стиральную машину и кухонный комбайн — маме, бензопилу — папе, компьютер и нетбук — брату и сестрам.

Алла помогает мужу и смотрит за детьми. Последняя запись в ее трудовой — дворник в детском саду, это семь лет назад.

— Многодетные часто не выходят на работу после декретного отпуска. Если у меня дом и большая семья, как пойдешь куда-то работать? С детьми нужно проводить больше времени, — говорит женщина.

— Быть предпринимателем тем и удобно, что ты сам решаешь, когда зарабатывать, а когда уделить время семье. А то, что многодетных мам сейчас отправляют работать — в том числе не включив в страховой стаж период ухода за ребенком, — это неправильно, — убежден Леонид. — Мы были в Германии по программе обмена, там позиция другая: дешевле заплатить маме, чтобы смотрела детей, чем потом ловить их и содержать в тюрьме.





Как многодетная мама, родившая более пяти детей, Алла с 50 лет получает досрочную пенсию. Общий стаж у Аллы — чуть меньше 20 лет, и зарплата не была большой, так что размер пенсии составил 170 рублей. Ситуация, довольно типичная для многодетных мам, подтвердили в Минтруда. Как правило, у таких женщин — небольшая зарплата и небольшой стаж, а именно эти две составляющие определяют размер пенсии.

В администрации Советского района семья узнала, что Алла может претендовать на пенсию за особые заслуги. Такая устанавливается в числе прочих женщинам, родившим и воспитавшим девять и более детей и награжденным орденом Матери.

— Размер повышения за особые заслуги определяется комиссией в каждом конкретном случае с учетом заслуг гражданина, которому устанавливается пенсия, и не может превышать 250% минимального размера пенсии по возрасту. Таким образом, по достижении общеустановленного пенсионного возраста вы имеете право обратиться за установлением пенсии за особые заслуги, — подытожили в администрации.

Общеустановленный пенсионный возраст для Аллы составит уже 58 лет. До 58 лет Алле нужно ждать еще шесть, а пока — с пятью несовершеннолетними детьми рассчитывать на 170 рублей в месяц.

Какими льготами пользуется многодетная семья





Мы разговариваем в двухкомнатной квартире в Курасовщине, где еще несколько лет назад жила семья Скоробогатых. По стенам развешаны детские рисунки и фотографии. Площадь жилья — 32 кв.м.

— В одной комнате стояли два дивана и детская кроватка, в другой — две двухъярусных кровати и диван. Ходить можно было только бочком. Помню, у меня тогда часто появлялись синяки, — смеется Алла.

Но самая большая конкуренция была за туалет и ванную. Чтобы собраться в школу, старший ребенок вставал в шесть утра, умывался и дальше шел спать. Второй шел умываться и тоже ложился спать — и так, пока все дети не соберутся.

— Я недавно говорила с женщиной, которая была у нас в гостях в те годы. У нее трое детей. Если она начинала жаловаться мужу на размеры квартиры, тот все время отвечал: «Представь, как Скоробогатые помещаются!»





Леонид вспоминает , что квартиру администрация района предложила им еще в августе 2004 года. Скоробогатые заключили договор с УКСом, собрали необходимые справки, а также внесли первоначальный взнос. Но Мингорисполком не утвердил решение районной администрации, кредит не давали, от УКСа шли штрафные санкции — и Скоробогатые попросили расторгнуть договор. Деньги им вернули, удержали только небольшую сумму за оформление документов.

— Мы тогда подумали: не будем на таких условиях строиться! И в том же году многодетным семьям разрешили брать земельные участки. Мы решили строить дом: будет земля, сами худо-бедно справимся, даже если банк не даст денег.

С того момента и до полного завершения строительства собственного дома прошло десять лет. Достраивать действительно пришлось за свой счет.

— Нам повезло, что в семье старшие — мальчишки. Они делали потолки, полы, санузел. А еще у нас большой круг знакомых многодетных семей, мы всем написали: помогите со стройкой! Отозвалось человек 30. Приезжали из Гомельской, Витебской, Могилевской областей. Поставили двери, даже подключили отопление и воду. Один многодетный папа захватил с собой сына лет 12, мальчик играл на баяне, чтобы строителям было веселее, — вспоминают Скоробогатые.





Помимо полученных земельного участка и кредита на строительство жилья, семья Скоробогатых пользуется и другими льготами: скидка на оплату детского сада, учебников, бесплатное питание для детей в школе. Иногда покупали вещи в ЦУМ с 10%-ой скидкой.

— В 2003 году получили еще адресную выплату, это очень хорошая помощь. Но для того чтобы на нее претендовать, нужно собрать очень много справок. В тот раз я бегала, собирала документы и ничем, кроме бумаг, не занималась, — вспоминает Алла.

В 2002 году семья также получала материальную помощь — вместе с орденом Матери, который вручили Алле.

— Награждал мэр Павлов, в Театре музкомедии, — вспоминает женщина. — Сейчас дела обстоят иначе, но тогда мы должны были сами предоставлять документы: брать характеристики из садов, из школ. Несколько раз нам отказывали. Сначала из-за того, что подавали документы согласно прописке — во Фрунзенском районе, хотя жили в Октябрьском. Во второй раз — из-за того, что в свидетельствах о рождении Ульяны и Яна фамилия по-белорусски была указана с ошибкой: «Скорабагатая», а не «Скарабагатая». Не знаю, как мы сразу не обратили на это внимание. Пришлось переделывать свидетельства за свой счет, иначе в администрации отказывались признавать, что это наши дети.

Кроме денег к награде «прилагались» две подушки и одеяло. Алла говорит, что орден Матери надевает очень редко:

— Последний раз был, когда нас приглашали на концерт в музее в честь Дня матери.

170 рублей досрочной пенсии Аллы в семье уходят на оплату коммунальных услуг, кружков в школе, подготовительного отделения в «музыкалке», детского сада. Если что-то остается, хватает раз или два сходить в магазин.

— Мое мнение: если бы не ставили палки в колеса предпринимателям, не надо было бы нам выпрашивать пенсию, — горячится Леонид. — Я с 92 года раз пять разорился. Как только появляется ниша, где можно зарабатывать, сразу следуют какие-то ограничения. Так было с продажей товарно-транспортных накладных, счетов-фактур по НДС, книг замечаний и предложений…

— До того как младшему исполнилось три года, я получала пособие около 300 рублей. Если бы пенсия была хотя бы такого размера! Когда Леонид в отъезде, я не могу пользоваться его карточкой, а своих денег, как видите, у меня практически нет.