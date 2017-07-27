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Стал известен соперник "Динамо" в матче за пятое место на "Кубке Минска"

28.07.2017 17:34 — Разное | Tut.by  
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В матче за пятое место на дебютном «Кубке Минска» динамовцы из белорусской столицы сыграют с рижским одноклубниками.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Это стало известно после того, как сегодня рижское «Динамо» проиграло по буллитам ханты-мансийской «Югре» — 2:3. При этом клуб из Латвии пропустил второй гол за 47 секунд до конца третьего периода, а в овертайме защитник рижан Карл Столлери попал в перекладину.

Игра за пятое место состоится в субботу в 11.30, после чего «Югра» встретится с неудачником вечернего матча между московским «Динамо» и минской «Юностью» в борьбе за бронзу.

 
Теги: Минск
 
 
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В матче за пятое место на дебютном "Кубке Минска" динамовцы из белорусской столицы сыграют с рижским одноклубниками.

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