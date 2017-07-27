В матче за пятое место на дебютном «Кубке Минска» динамовцы из белорусской столицы сыграют с рижским одноклубниками.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Это стало известно после того, как сегодня рижское «Динамо» проиграло по буллитам ханты-мансийской «Югре» — 2:3. При этом клуб из Латвии пропустил второй гол за 47 секунд до конца третьего периода, а в овертайме защитник рижан Карл Столлери попал в перекладину.

Игра за пятое место состоится в субботу в 11.30, после чего «Югра» встретится с неудачником вечернего матча между московским «Динамо» и минской «Юностью» в борьбе за бронзу.