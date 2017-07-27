|
Стал известен соперник "Динамо" в матче за пятое место на "Кубке Минска"
В матче за пятое место на дебютном «Кубке Минска» динамовцы из белорусской столицы сыграют с рижским одноклубниками.
Это стало известно после того, как сегодня рижское «Динамо» проиграло по буллитам ханты-мансийской «Югре» — 2:3. При этом клуб из Латвии пропустил второй гол за 47 секунд до конца третьего периода, а в овертайме защитник рижан Карл Столлери попал в перекладину.
Игра за пятое место состоится в субботу в 11.30, после чего «Югра» встретится с неудачником вечернего матча между московским «Динамо» и минской «Юностью» в борьбе за бронзу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче за пятое место на дебютном "Кубке Минска" динамовцы из белорусской столицы сыграют с рижским одноклубниками.
|
Архив (Разное)
Комментарии